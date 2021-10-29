Іноземці будуть зобов'язані здати ПЛР-тест після прибуття в країну й дотримуватися ще деяких вимог. Зокрема, в провінціях Куангнінь, Куангнам, Кханьхоа, місті Дананг і острові Фукуок.

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В'єтнам планує скасувати карантин для туристів

Іноземним відвідувачам названих провінцій, що входять у пілотну програму відновлення, не доведеться перебувати на карантині вже з листопада, якщо вони отримають негативний результат тесту на коронавірус.

Однак туристи повинні залишатися зі своєю групою, не покидати місць свого призначення і мінімізувати контакти з людьми з інших туристичних груп.

Мандрівники, які перебувають у турах тривалістю понад сім днів, зобов'язані повторно тестуватися на 7-й день подорожі. Тоді їм дозволять відвідувати напрямки, які відкриті для іноземних туристів за пілотною програмою, що допускає перебування на території республіки терміном до 90 днів.

Крім негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до перетину кордону, кожен турист повинен мати сертифікат про вакцинацію, що визнається у В'єтнамі, або документ, що підтверджує одужання від коронавірусу протягом 12 місяців до в'їзду. Також потрібно мати туристичне страхування.

У відомстві зазначили, що мова поки йде тільки про пакетні тури.

Як В'єтнам відкриватиметься для туристів

В'єтнам планує приймати іноземних гостей з листопада 2021 року. Країна відкриватиметься у три наступні етапи:

Перший етап розпочинається лише для тих, хто користується комбінованими пакетами та відвідує декілька вибраних напрямків; На другому етапі, починаючи з наступного року, очікується, що буде знову відкрито більше міжнародних повітряних маршрутів і напрямків; На третьому, завершальному етапі, буде прийнято рішення про повне відновлення на основі розвитку пандемії та результатів двох попередніх етапів.

За даними Worldometer, станом на 29 жовтня 2021 року у В'єтнамі виявлено 905 477 випадків зараження коронавірусом, з них 21 910 летальних.

Нагадаємо, раніше В'єтнам відклав відкриття найбільшого зі своїх островів – Фукуок – таке рішення було пов'язано з нестачею вакцин.