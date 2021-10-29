Иностранцы будут обязаны сдать ПЦР-тест по прибытии в страну и соблюдать еще некоторые требования. В частности, в провинциях Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, городе Дананг и острове Фукуок.
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Вьетнам планирует отменить карантин для туристов
Иностранным посетителям названых провинций, входящих в пилотную программу восстановления, не придется находиться на карантине уже с ноября, если они получат отрицательный результат теста на коронавирус.
Однако туристы должны оставаться со своей группой, не покидать места своего назначения и минимизировать контакты с людьми из других туристических групп.
Путешественники, находящиеся в турах продолжительностью более семи дней, обязаны повторно тестироваться на 7-й день поездки. Тогда им разрешат посещать направления, открытые для иностранных туристов по пилотной программе, допускающей пребывание на территории республики сроком до 90 дней.
Кроме отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы, каждый турист должен иметь сертификат о вакцинации, признаваемый во Вьетнаме, или документ, подтверждающий выздоровление от коронавируса в течение 12 месяцев до въезда. Также необходимо иметь туристическое страхование.
В ведомстве отметили, что речь пока идет только о пакетных турах.
Как Вьетнам будет открываться для туристов
Вьетнам планирует принимать иностранных гостей с ноября 2021 года. Страна будет открываться в три следующих этапа:
- Первый этап начинается только для тех, кто пользуется комбинированными пакетами и посещает несколько выбранных направлений;
- На втором этапе, начиная со следующего года, ожидается, что будет снова открыто больше международных воздушных маршрутов и направлений;
- На третьем, завершающем этапе, будет принято решение о полном восстановлении на основе развития пандемии и результатов двух предыдущих этапов.
Напомним, ранее Вьетнам отложил открытие крупнейшего из своих островов – Фукуок – такое решение было связано с нехваткой вакцин.