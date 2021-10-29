Иностранцы будут обязаны сдать ПЦР-тест по прибытии в страну и соблюдать еще некоторые требования. В частности, в провинциях Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, городе Дананг и острове Фукуок.

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Вьетнам планирует отменить карантин для туристов

Иностранным посетителям названых провинций, входящих в пилотную программу восстановления, не придется находиться на карантине уже с ноября, если они получат отрицательный результат теста на коронавирус.

Однако туристы должны оставаться со своей группой, не покидать места своего назначения и минимизировать контакты с людьми из других туристических групп.

Путешественники, находящиеся в турах продолжительностью более семи дней, обязаны повторно тестироваться на 7-й день поездки. Тогда им разрешат посещать направления, открытые для иностранных туристов по пилотной программе, допускающей пребывание на территории республики сроком до 90 дней.

Кроме отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы, каждый турист должен иметь сертификат о вакцинации, признаваемый во Вьетнаме, или документ, подтверждающий выздоровление от коронавируса в течение 12 месяцев до въезда. Также необходимо иметь туристическое страхование.

В ведомстве отметили, что речь пока идет только о пакетных турах.

Как Вьетнам будет открываться для туристов

Вьетнам планирует принимать иностранных гостей с ноября 2021 года. Страна будет открываться в три следующих этапа:

Первый этап начинается только для тех, кто пользуется комбинированными пакетами и посещает несколько выбранных направлений;

На втором этапе, начиная со следующего года, ожидается, что будет снова открыто больше международных воздушных маршрутов и направлений;

На третьем, завершающем этапе, будет принято решение о полном восстановлении на основе развития пандемии и результатов двух предыдущих этапов.

По данным Worldometer, по состоянию на 29 октября 2021 года во Вьетнаме выявлено 905 477 случаев заражения коронавирусом, из них 21 910 летальных.

Напомним, ранее Вьетнам отложил открытие крупнейшего из своих островов – Фукуок – такое решение было связано с нехваткой вакцин.