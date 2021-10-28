Таким образом, Бельгия расширила общенациональное использование пропуска COVID-19. Теперь их нужно будет предъявлять в некоторых местах.

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Бельгия восстанавливает некоторые COVID-ограничения

Премьер-министр Александр Де Кру заявил, что Бельгии нужно "поднять защитные стены".

С пятницы в общественных местах будут обязательны маски для лица, в частности для персонала баров, ресторанов и фитнес-клубов,

– сообщил он.

Кроме того, чтобы попасть в бары, рестораны и фитнес-клубы нужно будет предъявлять COVID-сертификат. В документе должно указываться, что вы полностью вакцинированы, недавно сдали ПЦР-тест или перенесли болезнь.

Де Кру добавил, что поскольку более 85% взрослых бельгийцев вакцинированы, меры не должны быть такими радикальными, как раньше. Ведь, по его словам, в прошлом году в такой ситуации страна заблокировала бы определенные виды деятельности.

Потому сегодня все остается открытым, используя паспорт вакцинации и маски.

Условия въезда в Бельгию

Въехать в Бельгию могут те, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19.

Бельгия признает следующие вакцины:

Pfizer / BioNTech (Cominarty);

Модерна (Spikevax);

AstraZeneca / Oxford;

Vaxzevria and Covishield;

Джонсон и Джонсон (Janssen).

Также необходимо заполнить форму Passenger Locator Form (PLF) не ранее чем через 48 часов после въезда в страну.

Обязательным будет ПЦР-тестирование на 1 или 2 день по прибытии. До получения результата человек должен находиться на самоизоляции.

Невакцинированные граждане из стран "красного списка" могут въехать в Бельгию только при условии 10-дневного карантина и прохождения трех ПЦР-тестов – за 72 часа до въезда в страну, на 1 и 7 день по прибытии.

Если последний тест будет отрицательным, карантин можно прекратить.

По данным Worldometer, по состоянию на 28 октября 2021 года в Бельгии выявлено 1 342 718 случаев заражения коронавирусом, из них 25 946 летальных;