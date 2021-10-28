Уже с 30 октября Болгария не будет разрешать въезд украинцам. На территории страны будут допускаться лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории Болгарии и члены их семей.

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Лица, которым разрешено въезжать на территорию Болгарии, обязаны предъявить один из документов:

действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о вакцинации или переносе болезни;

аналогичный документ, одновременно с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до въезда.

Дети от 12 до 18 лет, въезжающие в Болгарию из "красной" страны, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда и сертифицированный действительным цифровым COVID сертификатом ЕС о тестировании. В случае отсутствия такого документа, лица отправятся на 10-дневный карантин.

Отмечается, что для детей до 12 лет пересечение границы с Болгарией разрешено без каких-либо документов по COVID-19.

Кроме Украины, в "красный" список попали также Литва, Латвия, Эстония, Словения, Хорватия, Великобритания и другие – всего 50 стран.

COVID-19 в Болгарии: последние данные