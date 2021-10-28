Вже з 30 жовтня Болгарія не дозволятиме в'їзд українцям. На територію країни допускатимуться особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії й члени їхніх сімей.
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Особи, яким дозволено в'їжджати на територію Болгарії, зобов'язані пред'явити один з документів:
- дійсний цифровий COVID-сертифікат ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби;
- аналогічний документ, одночасно з негативним ПЛР-тестом, зробленим за 72 години до в’їзду.
Діти віком від 12 до 18 років, які в'їжджають до Болгарії з "червоної" країни, повинні пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в'їзду та сертифікований дійсним цифровим COVID сертифікатом ЄС про тестування. У випадку відсутності такого документа особи вирушать на 10-денний карантин.
Зазначається, що для дітей до 12 років перетин кордону з Болгарією дозволено без будь-яких документів щодо COVID-19.
Окрім України, до "червоного" списку потрапили також Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Хорватія, Велика Британія та інші – всього 50 країн.
COVID-19 в Болгарії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 27 жовтня 2021 року в Болгарії виявлено 582 122 випадки зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 23 440 летальних;
- Водночас 471 403 особи побороли хворобу.