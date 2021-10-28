Вже з 30 жовтня Болгарія не дозволятиме в'їзд українцям. На територію країни допускатимуться особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії й члени їхніх сімей.

Читайте також Євросоюз залишає Україну в "зеленому списку", – ЗМІ

Особи, яким дозволено в'їжджати на територію Болгарії, зобов'язані пред'явити один з документів:

дійсний цифровий COVID-сертифікат ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби;

аналогічний документ, одночасно з негативним ПЛР-тестом, зробленим за 72 години до в’їзду.

Діти віком від 12 до 18 років, які в'їжджають до Болгарії з "червоної" країни, повинні пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в'їзду та сертифікований дійсним цифровим COVID сертифікатом ЄС про тестування. У випадку відсутності такого документа особи вирушать на 10-денний карантин.

Зазначається, що для дітей до 12 років перетин кордону з Болгарією дозволено без будь-яких документів щодо COVID-19.

Окрім України, до "червоного" списку потрапили також Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Хорватія, Велика Британія та інші – всього 50 країн.

COVID-19 в Болгарії: останні дані