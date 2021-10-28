У такий спосіб Бельгія розширила загальнонаціональне використання пропуску COVID-19. Тепер їх потрібно буде пред'являти у певних місцях.

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Бельгія відновлює деякі COVID-обмеження

Прем'єр-міністр Олександр Де Кру заявив, що Бельгії потрібно "підняти захисні стіни".

З п'ятниці в громадських місцях будуть обов'язкові маски для обличчя, зокрема для персоналу барів, ресторанів і фітнес-клубів,

– повідомив він.

Крім того, щоб потрапити в бари, ресторани та фітнес-клуби, потрібно буде пред'являти COVID-сертифікат. У документі повинно вказуватися, що ви повністю вакциновані, нещодавно здали ПЛР-тест або перенесли хворобу.

Де Кру додав, що, оскільки понад 85% дорослих бельгійців вакциновані, заходи не повинні бути такими радикальними, як раніше. Адже, за його словами, торік в такій ситуації країна б заблокувала певні види діяльності.

Тому сьогодні все залишається відкритим, використовуючи паспорт вакцинації та маски.

Умови в'їзду до Бельгії

В'їхати до Бельгії зможуть ті, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

Бельгія визнає наступні вакцини:

Pfizer/BioNTech (Cominarty);

Moderna (Spikevax);

AstraZeneca / Oxford;

Vaxzevria and Covishield;

Johnson and Johnson (Janssen).

Також потрібно заповнити форму Passenger Locator Form (PLF) не раніше, ніж за 48 годин після в'їзду в країну.

Обов'язковим буде ПЛР-тестування на 1 або 2 день після прибуття. До отримання результату людина має перебувати на самоізоляції.

Невакциновані громадяни з країн "червоного списку" можуть в'їхати до Бельгії лише за умови 10-денного карантину та проходження трьох ПЛР-тестів – за 72 години до в'їзду в країну, на 1 та 7 день після прибуття.

Якщо останній тест буде негативним, карантин можна припинити.

За даними Worldometer, станом на 28 жовтня 2021 року в Бельгії виявлено 1 342 718 випадків зараження коронавірусом, з них 25 946 летальних;