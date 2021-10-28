У такий спосіб Бельгія розширила загальнонаціональне використання пропуску COVID-19. Тепер їх потрібно буде пред'являти у певних місцях.
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Бельгія відновлює деякі COVID-обмеження
Прем'єр-міністр Олександр Де Кру заявив, що Бельгії потрібно "підняти захисні стіни".
З п'ятниці в громадських місцях будуть обов'язкові маски для обличчя, зокрема для персоналу барів, ресторанів і фітнес-клубів,
– повідомив він.
Крім того, щоб потрапити в бари, ресторани та фітнес-клуби, потрібно буде пред'являти COVID-сертифікат. У документі повинно вказуватися, що ви повністю вакциновані, нещодавно здали ПЛР-тест або перенесли хворобу.
Де Кру додав, що, оскільки понад 85% дорослих бельгійців вакциновані, заходи не повинні бути такими радикальними, як раніше. Адже, за його словами, торік в такій ситуації країна б заблокувала певні види діяльності.
Тому сьогодні все залишається відкритим, використовуючи паспорт вакцинації та маски.
Умови в'їзду до Бельгії
В'їхати до Бельгії зможуть ті, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19.
Бельгія визнає наступні вакцини:
- Pfizer/BioNTech (Cominarty);
- Moderna (Spikevax);
- AstraZeneca / Oxford;
- Vaxzevria and Covishield;
- Johnson and Johnson (Janssen).
Також потрібно заповнити форму Passenger Locator Form (PLF) не раніше, ніж за 48 годин після в'їзду в країну.
Обов'язковим буде ПЛР-тестування на 1 або 2 день після прибуття. До отримання результату людина має перебувати на самоізоляції.
Невакциновані громадяни з країн "червоного списку" можуть в'їхати до Бельгії лише за умови 10-денного карантину та проходження трьох ПЛР-тестів – за 72 години до в'їзду в країну, на 1 та 7 день після прибуття.
Якщо останній тест буде негативним, карантин можна припинити.