Однак дату перенесли. Таке рішення пов'язано з нестачею вакцин – владі країни не вдалося досягти необхідної кількості щеплених серед громадян.

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Влада планувала з жовтня дозволити в'їзд вакцинованим туристам, щоб оживити сферу туризму і підтримати економіку.

На жаль, В'єтнам був змушений перенести відкриття Фукуока ще на місяць – туристи зможуть приїхати в листопаді.

За попереднім планом, острів відкриватиметься поетапно протягом шести місяців, починаючи з 20 листопада.

Влада й надалі заявила, що перед тим, як відкрити острів, всі його жителі будуть вакциновані.

Лише тоді Фукуок дозволить в'їзд іноземним туристам за схемою "закритої туристичної моделі". Тобто мандрівники зможуть переміщуватися лише в межах острова.

Повністю вакциновані туристи з негативним ПЛР-тестом зможуть відвідати курортний острів. На Фукуок здійснюються чартерні та комерційні рейси.

При цьому МЗС країни поки не уточнило, чи необхідно буде прибулим вирушати на 7-денний карантин.

Натомість сам В'єтнам наразі закритий для всіх іноземних відвідувачів, окрім громадян країни та інвесторів.