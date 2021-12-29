Влада Праги заборонила використовувати кінні екіпажі для перевезення туристів у місті. Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2023 року.
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З вулиць Праги зникнуть кінні екіпажі: в чому причина
Протягом багатьох років активісти захисту прав тварин Чехії називали індустрію перевезення коней образливою та жорстокою. Однак прихильники стверджували, що до коней ставляться гуманно, а екіпажі є романтичним зв'язком з історією, що забезпечує робочі місця та приваблює туристів.
Така практика сприяє розвиненню у коней респіраторних захворювань через вихлопні гази та виникненню проблем з ногами, якщо цілий день кататися риссю по асфальту,
– підкреслювали захисники тварин.
Крім того, через шум тварини ставали агресивнішими. Тому активісти хотіли захистити їх.
З вулиць Праги зникнуть кінні екіпажі / UnSplash
Влада міста підтримала ідею й схвалила проєкт, за умови поступового запровадження нових правил, щоб підприємці встигли перекваліфікуватися.
Зазначається, що разом з іншими містами, як-от Будапешт та Краків, Прага хоче змінити свій імідж і позиціювати себе як культурна та гастрономічна столиця.
Умови в'їзду до Чехії
З 27 грудня Чехія дещо змінила правила в'їзду для українських громадян – обов'язковий негативний результат ПЛР-тесту. Нове правило розповсюджується навіть на вакцинованих.
Деталі тут Чехія посилила умови в’їзду для українців: що змінилося
Так, туристи, які бажають потрапити на територію країни, повинні виконати наступні умови:
- повний курс щеплення вакциною, сертифікованою Європейською агенцією, за умови, що після вакцинації другою дозою минуло щонайменше 14 днів;
- підтвердження вакцинації під час прикордонного контролю за допомогою українського міжнародного ковід-сертифіката, сформованого у додатку "Дія", його паперового аналога (з QR кодом) або сертифікатом, виданим в країні ЄС;
- перед в'їздом кожному потрібно заповнити в'їзний формуляр.
Крім того, в'їзд дозволено українцям, які мають довідку про одужання від COVID-19, оформлену в додатку чи на порталі "Дія", за умови, що з часу першого позитивного тесту минуло не менше 11 днів і не більше 180 днів.
COVID-19 в Чехії : останні дані
- За даними Worldometer, станом на 29 грудня 2021 року в Чехії виявлено 2 463 780 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 35 975 летальних;
- Водночас 2 298 761 особа поборола хворобу.