Зимовий парк розваг "Світ льоду та снігу" спорудили вже 23-й раз. Його будують щороку до фестивалю снігу – навесні він тане.

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Крижане місто "Світ льоду та снігу" у Китаї

Сніговий парк-місто Harbin Ice and Snow World розкинувся на площі понад 800 тисяч квадратних метрів. Найбільш захопливий вигляд воно має в темний час доби, коли вмикається ілюмінація.

Цьогорічне місто поділено на сім зон: світло Зимових Олімпійських ігор, святилище п'яти кілець, блискуча вершина, фантазійне крижане поле, радісне збирання, пристрасне снігове коло та летюча снігова гора.

Родзинка 23-го крижаного міста

Цього разу фест присвятили зимовій Олімпіаді, яка стартує у Пекіні у лютому 2022 року. На майданчику розмістили десятки інсталяцій. Зазначається, що це допоможе Олімпіаді "залучити 300 мільйонів осіб до занять льодовими та сніговими видами спорту".



Парк-місто присвятили зимовим Олімпійським іграм 2022 / Фото з фейсбуку Harbin.International.Ice.and.Snow.Festival



Вигляд інсталяції з висоти пташиного польоту / Фото Xinhua

Суперльодова гірка

Найпопулярнішу в туристів локацію цьогоріч оновили. Довжина гірки досягла 423 метрів, що є найдовшою за всю історію. Перепад висот еквівалентний 7-поверховому будинку.



Льодова гірка у крижаному місті "Світ льоду та снігу" / Фото hrbicesnow.com

Відвідувачі спускаються вниз з вершини із середньою швидкістю 100 метрів швидше, ніж за 10 секунд.

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Крім того, Ice and Snow World розробив багато інтерактивних проєктів із відчуттям науки та техніки, таких як годинник століття, інтерактивні льодові барабани, 3D зондування льоду та інші льодові та снігові ландшафти, які змінюють колір через сприйняття звуку та тіла.

У Китаї відкрили гігантське крижане місто / Фото hrbicesnow.com

Зверніть увагу! Ціна квитка становить 180 юанів. Громадяни та туристи, які купують квитки в період пробної експлуатації Harbin Ice and Snow World з 25 по 27 грудня, можуть скористатися спеціальною ціною 100 юанів за квиток.

Карантинні обмеження: що треба знати туристам

Відповідно до принципу високої відповідальності за здоров'я та безпеку туристів, "Світ льоду та снігу" зосереджується на запобіганні та боротьбі з пандемією коронавірусу.

Так, містечко запроваджує різноманітні заходи профілактики та контролю, зокрема обмежена кількість відвідувачів. Водночас діє попереднє бронювання та поетапний вхід.

Відвідувачам необхідно пройти три перевірки, щоб увійти до парку – показати код бронювання, код здоров`я та код маршруту. Всі гості парку повинні носити маску та дотримуватися соціальної дистанції.

Крім того, було скасовано низку заходів, як-от новорічну ніч та вистави мрії.