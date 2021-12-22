Тут розвісили миготливі ліхтарики, встановили ятки з новорічними смаколиками. У вихідний день людей тут доволі багато, але не стільки, як в доковідні часи.

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Через новий штам Омікрон в'їзд до Ізраїлю іноземним туристам закрили. Відтак відчути різдвяну магію 25 грудня зможуть лише місцеві християни.

"Це друге Різдво поспіль в коронавірусні часи. Ми сподівалися на повернення туристів до Ізраїлю. На жаль, як ви знаєте, вони поки не можуть приїжджати. Ми лише згадуємо часи, коли віряни й туристи були тут", – розповів туристичний гід Ітамар Кейдан.

Але ми маємо бути оптимістами, ми маємо плекати щастя всередині нас і можливо наступного року ми святкуватимемо Різдво як і раніше з туристами зі всього світу,

– додав він.

Як до Різдва готуються Нідерланди

Поки ж ізраїльтянам передрікають п'яту хвилю COVID-19 і нові обмеження, в Нідерландах вже встановили суворий карантин. З 15 грудня там зачинені всі магазини, які не торгують товарами першої необхідності, а також ресторани та бари.

Вони можуть продавати їжу лише на виніс і повинні зачинятися о 17:00. Людей, де це можливо, відправили на дистанційну роботу, а на Різдво можна буде запросити до себе додому не більше двох гостей. Все це вплинуло на різдвяні настрої нідерландців.

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Яка ситуація у Бельгії

Щоб трохи розвіятись і відчути атмосферу свята, нідерландці їдуть до сусідньої Бельгії. Тут вирішили не закриватися на суворий карантин на Різдво і кордони для європейців залишили відкритими.

У Брюсселі на жителів і гостей міста чекає традиційний різдвяний ярмарок. У середмісті можна не лише випити глінтвейну чи посмакувати бельгійськими вафлями, а й помилуватися яскравим світловим шоу, яке влаштовують ввечері.

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Двері відчинені й у Фінляндії

Двері для туристів відчинені не лише в Бельгії, а й у Фінляндії. В Лапландії для них приготували ціле містечко Санти. Тут можна відпочити у льодовому готелі, покататися на оленях, а ввечері, якщо пощастить, побачити північне сяйво.

Мінус 21℃ вдень не відлякує туристів. Дехто спеціально приїздить сюди, аби відчути, що таке справжня зима.

Ми тут у медовому місяці. Ми одружилися місяць тому й оскільки ми з Мальти, то не шукали теплих місць відпочинку з пляжами. Навпаки хотіли потрапити кудись, де холодно,

– розповіла туристка з Мальти Стефані Саммут.

Санта завітав до Бразилії

В південній півкулі планети наразі плюс 28℃. Тут Різдво з присмаком літа. І прикрашають на свято зазвичай не ялинки, а пальми, але подарунки дітям традиційно приносить Санта-Клаус.

Цього разу він завітав до бразильської малечі у незвичний спосіб: з'їхав на санчатах з гори Цукрова голова, що височить над Ріо-де-Жанейро.

Я побачила санчата Клауса і дуже щаслива, що змогла дати йому свого листа,

– сказала жителька Ріо-де-Жанейро Анна-Софія.

Яким буде Різдво в Болівії

В сусідній Болівії до Різдва підійшли з розмахом. В місті Оруро біля екологічного парку встановили найбільшу в Латинській Америці сцену Різдва Христового. Висота фігури Йосифа сягає 7 метрів, Марії – 6, а маленького Ісуса – 3 метрів.

Відвідувачі парку охоче фотографуються поруч з вертепом. Як кажуть автори скульптури, сцена Різдва Христового має нагадати всім, що важливо вірити й сподіватися на краще.

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"Після всього поганого, що сталося, це щось приємне. Це як благословення. Воно дає нам надію і натхнення продовжувати битву з вірусом", – зазначила мешканка Оруро Марія Аріас.

Світ все більше і більше переймається духом Різдва, радості та затишку, попри всі епідемічні випробування 2021 року.