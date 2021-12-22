Здесь развесили мерцающие фонарики, установили лотки с новогодними вкусностями. В выходной день людей здесь достаточно много, но не столько, как в доковидные времена.
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Из-за нового штамма Омикрон въезд в Израиль иностранным туристам закрыли. Следовательно, почувствовать рождественскую магию 25 декабря смогут только местные христиане.
"Это второе Рождество подряд в коронавирусное время. Мы надеялись на возвращение туристов в Израиль. К сожалению, как вы знаете, они пока не могут приезжать. Мы лишь вспоминаем времена, когда верующие и туристы были здесь", – рассказал туристический гид Итамар Кейдан.
Но мы должны быть оптимистами, мы должны лелеять счастье внутри нас и, возможно, в следующем году мы будем праздновать Рождество по-прежнему с туристами со всего мира,
– добавил он.
Как к Рождеству готовятся Нидерланды
Пока израильтянам предрекают пятую волну COVID-19 и новые ограничения, в Нидерландах уже установили строгий карантин. С 15 декабря там закрыты все магазины, не торгующие товарами первой необходимости, а также рестораны и бары.
Они могут продавать еду только на вынос и должны закрываться в 17:00. Людей, где это возможно, отправили на дистанционную работу, а на Рождество можно будет пригласить домой не больше двух гостей. Все это повлияло на рождественские настроения нидерландцев.
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Какая ситуация в Бельгии
Чтобы немного развеяться и почувствовать атмосферу праздника, голландцы едут в соседнюю Бельгию. Здесь решили не закрываться на суровый карантин на Рождество, и границы для европейцев оставили открытыми.
В Брюсселе жителей и гостей города ждет традиционная рождественская ярмарка. В центре города можно не только выпить глинтвейн или попробовать бельгийские вафли, но и полюбоваться ярким световым шоу, которое устраивают вечером.
Кстати Счастливого Рождества: королевская семья Испании презентовала рождественскую открытку.
Дверь открыта и в Финляндии
Дверь для туристов открыта не только в Бельгии, но и в Финляндии. В Лапландии для них приготовили целый городок Санты. Здесь можно отдохнуть в ледовом отеле, прокатиться на оленях, а вечером, если повезет, увидеть северное сияние.
Минус 21℃ днем не отпугивает туристов. Некоторые специально приезжают сюда, чтобы почувствовать, что такое настоящая зима.
Мы здесь проводим медовый месяц. Мы поженились месяц назад, и поскольку мы из Мальты, то не искали теплые места отдыха с пляжами. Наоборот, хотели попасть куда-то, где холодно,
– рассказала туристка из Мальты Стефани Саммут.
Санта приехал в Бразилию
В южном полушарии планеты пока плюс 28℃. Здесь Рождество с привкусом лета. И украшают на праздник обычно не елки, а пальмы, но подарки детям традиционно приносит Санта-Клаус.
На этот раз он посетил бразильских малышей необычным способом: съехал на санках с горы Сахарная голова, которая возвышается над Рио-де-Жанейро.
Я увидела санки Клауса и очень счастлива, что смогла вручить ему свое письмо,
– сказала жительница Рио-де-Жанейро Анна-София.
Каким будет Рождество в Боливии
В соседней Боливии к Рождеству подошли с размахом. В городе Оруро возле экологического парка установили самую большую в Латинской Америке сцену Рождества Христова. Высота фигуры Иосифа достигает 7 метров, Марии – 6, а маленького Иисуса – 3 метра.
Посетители парка охотно фотографируются рядом с вертепом. Как говорят авторы скульптуры, сцена Рождества Христова должна напомнить всем, что важно верить и надеяться на лучшее.
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"После всего плохого, что произошло, это что-то приятное. Это как благословение. Оно дает нам надежду и вдохновение продолжать битву с вирусом", – отметила жительница Оруро Мария Ариас.
Мир все больше и больше наполняется духом Рождества, радости и уюта, несмотря на все эпидемические испытания 2021 года.