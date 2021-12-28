Зимний парк развлечений "Мир льда и снега" был построен уже в 23-й раз. Его строят каждый год к фестивалю снега – весной он тает.
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Ледяной город "Мир льда и снега" в Китае
Снежный парк-город Harvin Ice and Snow World раскинулся на площади более 800 тысяч квадратных метров. Наиболее увлекательный вид он имеет в темное время суток, когда включается иллюминация.
Нынешний город разделен на семь зон: свет Зимних Олимпийских игр, святилище пяти колец, блестящая вершина, фантазийное ледяное поле, радостный сбор, страстный снежный круг и летучая снежная гора.
Изюминка 23-го ледяного города
В этот раз фестиваль посвятили зимней Олимпиаде, которая стартует в Пекине в феврале 2022 года. На площадке разместили десятки инсталляций. Отмечается, что это поможет Олимпиаде "привлечь 300 миллионов человек к занятиям ледовыми и снежными видами спорта".
Парк-город посвятили зимним Олимпийским играм 2022 / Фото с фейсбука Harbin.International.Ice.and.Snow.Festival
Вид установки с высоты птичьего полета / Фото Xinhua
Ледовая горка
Самую популярную у туристов локацию обновили. Длина горки достигла 423 метров, что является самой длинной за всю историю. Перепад высот эквивалентен 7-этажному дому.
Ледовая горка в ледяном городе "Мир льда и снега" / Фото hrbicesnow.com
Посетители спускаются с вершины со средней скоростью 100 метров быстрее чем за 10 секунд.
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Кроме того, Ice and Snow World разработал много интерактивных проектов с ощущением науки и техники, таких как часы века, интерактивные ледовые барабаны, 3D зондирование льда и другие ледовые и снежные ландшафты, которые изменяют цвет через восприятия звука и тела.
В Китае открыли гигантский ледяной город / Фото hrbicesnow.com
Карантинные ограничения: что нужно знать туристам
Согласно принципу высокой ответственности за здоровье и безопасность туристов, "Мир льда и снега" сосредотачивается на предотвращении и борьбе с пандемией коронавируса.
Так, городок предпринимает различные меры профилактики и контроля, в частности, ограниченное количество посетителей. В то же время, действует предварительное бронирование и поэтапный вход.
Посетителям необходимо пройти три проверки, чтобы войти в парк – показать код бронирования, код здоровья и код маршрута. Все гости парка должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Кроме того, был отменен ряд мероприятий, таких как новогодняя ночь и спектакли мечты.