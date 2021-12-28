Зимний парк развлечений "Мир льда и снега" был построен уже в 23-й раз. Его строят каждый год к фестивалю снега – весной он тает.

Похоже В Швеции снова открыли ледяную гостиницу: как выглядят уникальные комнаты

Ледяной город "Мир льда и снега" в Китае

Снежный парк-город Harvin Ice and Snow World раскинулся на площади более 800 тысяч квадратных метров. Наиболее увлекательный вид он имеет в темное время суток, когда включается иллюминация.

Нынешний город разделен на семь зон: свет Зимних Олимпийских игр, святилище пяти колец, блестящая вершина, фантазийное ледяное поле, радостный сбор, страстный снежный круг и летучая снежная гора.

Изюминка 23-го ледяного города

В этот раз фестиваль посвятили зимней Олимпиаде, которая стартует в Пекине в феврале 2022 года. На площадке разместили десятки инсталляций. Отмечается, что это поможет Олимпиаде "привлечь 300 миллионов человек к занятиям ледовыми и снежными видами спорта".



Парк-город посвятили зимним Олимпийским играм 2022 / Фото с фейсбука Harbin.International.Ice.and.Snow.Festival



Вид установки с высоты птичьего полета / Фото Xinhua

Ледовая горка

Самую популярную у туристов локацию обновили. Длина горки достигла 423 метров, что является самой длинной за всю историю. Перепад высот эквивалентен 7-этажному дому.



Ледовая горка в ледяном городе "Мир льда и снега" / Фото hrbicesnow.com

Посетители спускаются с вершины со средней скоростью 100 метров быстрее чем за 10 секунд.

Интересно Украшать пальму или кататься на оленях: какие страны открывают границы для туристов на Рождество

Кроме того, Ice and Snow World разработал много интерактивных проектов с ощущением науки и техники, таких как часы века, интерактивные ледовые барабаны, 3D зондирование льда и другие ледовые и снежные ландшафты, которые изменяют цвет через восприятия звука и тела.

В Китае открыли гигантский ледяной город / Фото hrbicesnow.com

Обратите внимание! Цена билета составляет 180 юаней. Граждане и туристы, покупающие билеты в период пробной эксплуатации Harbin Ice and Snow World с 25 по 27 декабря, могут воспользоваться специальной ценой 100 юаней за билет.

Карантинные ограничения: что нужно знать туристам

Согласно принципу высокой ответственности за здоровье и безопасность туристов, "Мир льда и снега" сосредотачивается на предотвращении и борьбе с пандемией коронавируса.

Так, городок предпринимает различные меры профилактики и контроля, в частности, ограниченное количество посетителей. В то же время, действует предварительное бронирование и поэтапный вход.

Посетителям необходимо пройти три проверки, чтобы войти в парк – показать код бронирования, код здоровья и код маршрута. Все гости парка должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, был отменен ряд мероприятий, таких как новогодняя ночь и спектакли мечты.