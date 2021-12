Для посетителей доступны комнаты в двух разных частях отеля. Так, желающие могут провести ночь в артгалереях, спроектированных разными дизайнерами. Или остановиться в постоянной – теплой части.

В Швеции снова открыли ледяную гостиницу

Каждый год над проектом уникальной гостиницы работают 27 художников и скульпторов со всего мира.

Чтобы создать проект в этом году от начала до конца, понадобилось шесть недель, 25 тысяч ледяных кубов и 200 кристаллов льда для создания люстр. Все в отеле – ручная работа.



Люкс "Священные гиганты" / Asar Kliger / Icehotel Изюминка 32-го Icehotel Особым номером этого ледяного отеля стал люкс Dickensian Street. Его спроектировал британский дуэт отца и дочери Джонатана и Марни Грин. Номер выглядит как викторианский район Лондона с магазинами, домами, мощеными улицами и пабом, изящно вырезанными из льда.



Люкс Dickensian Street / Asar Kliger / Icehotel

Интересные номера отеля

Также есть комната с интерьером в стиле арт-деко люкса Большого Гетсби и номер, наполненный вылепленными изо льда цыплятами в люксе "To bed with the chickens", созданном художниками из Нидерландов, где фраза "идти в кровать с цыплятами" означает рано ложиться спать.



Комната "To bed with the chickens" / Asar Kliger / Icehotel Обратите внимание! Во всех ледяных комнатах поддерживается температура минус 5 градусов. Поэтому гостям предоставляют спальные мешки, а также рекомендуют носить термобелье, шапку, теплые носки и свитер. Самая холодная сауна в мире Кроме того, на территории отеля расположена сауна, которую дизайнеры описывают как "возможно, самую холодную во всем мире".



Сауна, сделана из льда / Icehotel

Интересно, что отель рекомендует гостям провести 1 ночь в ледяной комнате и несколько – в одной из теплых.

Отель состоит из двух частей:

в постоянной секции расположены так называемые теплые и ледяные комнаты, доступные для заселения в течение года;

секции расположены так называемые теплые и ледяные комнаты, доступные для заселения в течение года; во временной построены ледяные арт-люксы, которые спроектированы разными художниками и ежегодно возобновляются после таяния.

Icehotel 32 можно посетить до апреля 2022 года, а постоянная часть отеля Icehotel 365 остается открытой и предлагает ледовые и снежные впечатления круглый год.