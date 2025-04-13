Верону часто обходят вниманием в пользу больших известных итальянских мегаполисов, таких как Рим, Флоренция и Венеция, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Этот факт делает Верону жемчужиной для путешественников, которые ищут более аутентичного итальянского опыта.

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Верона предлагает культурный побег

Город расположен на севере Италии, пропитан романтикой, историей и традициями. Благодаря компактному пешеходному историческому центру Верона предлагает спокойный, но культурно богатый побег от толпы.

Пешеходная доступность – одно из самых больших преимуществ Вероны: ее тихими мощеными улочками и уютными площадями легко ориентироваться.

Верона / Фото пользователей Google maps

Самой большой ошибкой посетителей города является то, что они выделяют недостаточно времени, чтобы исследовать Верону. Чтобы поверхностно исследовать город понадобится от 2 до 7 дней.

Как связаны Верона и "Ромео и Джульетта"

Верона также известна благодаря "Ромео и Джульетте" Шекспира, где разворачивались события пьесы. Но это далеко не все, что связано с ее родством с влюбленными.

Туристы могут посетить Casa di Giulietta – Дом Джульетты, посмотреть на балкон и зайти внутрь. Неподалеку расположена Piazza delle Erbe, оживленная площадь с магазинами и кафе, и историческую улицу Виа Каппелло.



Вид на Верону из Дома Джульетты / Фото Lorenzo Carapella

Piazza delle Erbe когда-то была римским форумом, а сейчас является одной из многих достопримечательностей города.

На тему римского наследия также существует замечательная Arena di Verona, где до сих пор проходят масштабные оперные спектакли, перекликающиеся с историческим прошлым города.

Верона идеальное место для гурманов

Будучи не просто окном в богатое римское прошлое, Верона также самый недооцененный город Италии для гурманов. В свое время такое мнение высказал известный шеф-повар Тео Рендалл в подкасте The Go-To Podcast.

Изюминкой города является Il Pompiere – ресторан является настоящей тратторией с уникальной особенностью: огромной стойкой с антипасти. Посетителей встречает большое количество местных сыров и мяса.

Верона на карте