Нове правило розповсюджуватиметься навіть на тих громадян, які отримали 2 дози вакцини. Розповідаємо, що ще слід знати тим, хто в'їжджатиме в Чехію.

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Чехія посилює умови в'їзду в країну: що відомо

"З 27 грудня іноземці, які не мають дозволу на постійне проживання в Чехії, повинні при в’їзді до Чеської Республіки пред’явити негативний результат ПЛР-тесту. Негативний результат тесту не повинні пред’являти особи, які мають третю дозу вакцинації сертифікованими вакцинами, діти до 12 років, а також діти від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (2 дози)", – інформує портал "Поради подорожуючим від консульської служби МЗС".

Для іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії це правило почне діяти з 3 січня.

Правила в'їзду в Чехію

В’їзд до Чехії дозволено українцям, які пройшли повний курс щеплення вакциною, сертифікованою Європейською агенцією, за умови, що після вакцинації другою дозою минуло щонайменше 14 днів.

Підтвердити вакцинацію під час прикордонного контролю можна за допомогою українського міжнародного ковід-сертифіката, сформованого у мобільному додатку "Дія", його паперового аналога (з QR кодом) або сертифікатом, виданим в країні ЄС.

Крім того, в'їзд дозволено українцям, які мають довідку про одужання від COVID-19, оформлену в додатку чи на порталі "Дія", за умови, що з часу першого позитивного тесту минуло не менше 11 днів і не більше 180 днів.

Перед в’їздом до країни потрібно заповнити в’їзний формуляр.

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