Новое правило будет распространяться даже на граждан, которые получили 2 дозы вакцины. Рассказываем, что еще нужно знать тем, кто планирует въезжать в Чехию.
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Чехия ужесточает условия въезда в страну: что известно
"С 27 декабря иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Чехии, должны при въезде в Чешскую Республику предъявить отрицательный результат ПЦР-тесту. Отрицательный результат теста не должны предъявлять лица, имеющие третью дозу вакцинации сертифицированными вакцинами, дети до 12 лет, а также дети от 12 до 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации (2 дозы)", – информирует портал "Советы путешественникам от консульской службы МИД".
Для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в Чехии, это правило начнет действовать с 3 января.
Правила въезда в Чехию
- Въезд в Чехию разрешен украинцам, которые прошли полный курс прививки вакциной, сертифицированной Европейским агентством, при условии, что после вакцинации второй дозой прошло минимум 14 дней.
- Подтвердить вакцинацию во время пограничного контроля можно с помощью украинского международного ковид-сертификата, сформированного в мобильном приложении "Дия", его бумажного аналога (с QR кодом) или сертификатом, выданным в стране ЕС.
- Кроме того, въезд разрешен украинцам, имеющим справку о выздоровлении от COVID-19, оформленную в приложении или на портале "Дия", при условии, что со времени первого положительного теста прошло не менее 11 дней и не более 180 дней.
- Перед въездом в страну нужно заполнить въездной формуляр.
COVID-19 в Чехии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 23 декабря 2021 года в Чехии выявлено 2 435 208 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 35 585 летальных;
- В то же время 2 214 761 человек поборол болезнь.