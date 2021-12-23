Новое правило будет распространяться даже на граждан, которые получили 2 дозы вакцины. Рассказываем, что еще нужно знать тем, кто планирует въезжать в Чехию.

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Чехия ужесточает условия въезда в страну: что известно

"С 27 декабря иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Чехии, должны при въезде в Чешскую Республику предъявить отрицательный результат ПЦР-тесту. Отрицательный результат теста не должны предъявлять лица, имеющие третью дозу вакцинации сертифицированными вакцинами, дети до 12 лет, а также дети от 12 до 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации (2 дозы)", – информирует портал "Советы путешественникам от консульской службы МИД".

Для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в Чехии, это правило начнет действовать с 3 января.

Правила въезда в Чехию

Въезд в Чехию разрешен украинцам, которые прошли полный курс прививки вакциной, сертифицированной Европейским агентством, при условии, что после вакцинации второй дозой прошло минимум 14 дней.

Подтвердить вакцинацию во время пограничного контроля можно с помощью украинского международного ковид-сертификата, сформированного в мобильном приложении "Дия", его бумажного аналога (с QR кодом) или сертификатом, выданным в стране ЕС.

Кроме того, въезд разрешен украинцам, имеющим справку о выздоровлении от COVID-19, оформленную в приложении или на портале "Дия", при условии, что со времени первого положительного теста прошло не менее 11 дней и не более 180 дней.

Перед въездом в страну нужно заполнить въездной формуляр.

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