Власти Праги запретили использовать конные экипажи для перевозки туристов в городе. Новые правила вступят в силу с 1 января 2023 года.
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С улиц Праги исчезнут конные экипажи: в чем причина
В течение многих лет активисты защиты прав животных в Чехии называли индустрию перевозки лошадей оскорбительной и жестокой. Однако поклонники утверждали, что к лошадям относятся гуманно, а экипажи являются романтической связью с историей, обеспечивающей рабочие места и привлекающей туристов.
Такая практика способствует развитию у лошадей респираторных заболеваний из-за выхлопных газов и возникновению проблем с ногами, если целый день кататься рысью по асфальту,
– подчеркивали защитники животных.
Кроме того, из-за шума животные становились более агрессивными. Поэтому активисты хотели защитить их.
С улиц Праги исчезнут конные экипажи / UnSplash
Власти города поддержали идею и одобрили проект при условии постепенного введения новых правил, чтобы предприниматели успели переквалифицироваться.
Отмечается, что вместе с другими городами такими как Будапешт и Краков, Прага хочет изменить свой имидж и позиционировать себя как культурная и гастрономическая столица.
Условия въезда в Чехию
С 27 декабря Чехия изменила правила въезда для украинских граждан – обязательный негативный результат ПЦР-теста. Новое правило распространяется даже на вакцинированных.
Детали здесь Чехия ужесточила условия въезда для украинцев: что изменилось
Так, туристы, желающие попасть на территорию страны, должны выполнить следующие условия:
- полный курс прививки вакциной, сертифицированной Европейским агентством, при условии, что после вакцинации второй дозой прошло не менее 14 дней;
- подтверждение вакцинации во время пограничного контроля с помощью украинского международного ковид-сертификата, сформированного в приложении "Дія", его бумажного аналога (с QR кодом) или сертификатом, выданным в стране ЕС;
- перед въездом каждому необходимо заполнить въездной формуляр.
Кроме того, въезд разрешен украинцам, имеющим справку о выздоровлении от COVID-19, оформленную в приложении или на портале "Дія", при условии, что со времени первого положительного теста прошло не менее 11 дней и не более 180 дней.
COVID-19 в Чехии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 29 декабря 2021 года в Чехии выявлено 2 463 780 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 35 975 летальных;
- В то же время 2 298 761 человек поборол болезнь.