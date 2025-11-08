Мовиться про вулицю Валову. І 24 Канал із посиланням на "Фотографії Старого Львова" розповість про неї докладніше.

Як вулиця Валова у Львові зберігала свою назву понад 200 років?

Ця вулиця зародилася на межі XVIII та ХІХ століть на місці міських оборонних валів, від яких, власне, й здобула назву – Валова. І вона є живим свідком багатьох історичних подій, які формували обличчя Львова.

На відміну від багатьох інших львівських вулиць, які змінювали свої назви зі змінами політичних режимів, як-от австро-угорського, польського чи радянського, Валова уникла такої долі та зберегла стабільність. Зрештою, це свідчить про її особливий статус серед міських артерій.

Як зазначає Pasha Velukuy на blogspot, вулиця Валова вже понад 200 років саме Валова, а для Львова це вже сам по собі цікавий факт. А от ще один: за легендами, тут зазвичай гуляли настільки багаті й щедрі люди, що жебрак міг на милостиню за рік назбирати солідні гроші та навіть придбати за них житло на околиці.

Що ж кажуть архівні документи? Вони підтверджують, що ця частина міста була стратегічною локацією для оборони. Під час реставраційних робіт і археологічних досліджень тут знайдені залишки оборонних споруд XVII – XVIII століть, фрагменти кам'яних мурів, веж і бойових систем.

Архітектурний ансамбль Валової сформувався у XIX – на початку XX століття. Тут панують будівлі в стилях неоготики, модерну та класицизму. Значна частина будинків є пам'ятками архітектури місцевого значення зокрема кам’яниця під номером 11.

Валова загалом тягнеться між площами Міцкевича та Соборною. Це центр міста, тож вулиця є частиною пішохідних маршрутів для туристів, які хочуть відчути автентичну львівську атмосферу.

