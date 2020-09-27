Вже традиційно 27 вересня в усьому світі відзначають День туризму. Цього року він припадає ще й на неділю, тому чудовим варіантом провести його буде подорож по Україні. Існує багато місць, які must visit для кожного туриста.

Travel24 підготував для вас список місць, які варто відвідати у Всесвітній день туризму.

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Актовський каньйон

Актовський каньйон ще називають "Каньйон Диявола" або "Малий Крим" через схожість із Великим Кримським каньйоном, Він є частиною Національного природного парку "Бузький Гард". Висота скель досягає 40-50 метрів – це приблизно 20-поверховий будинок. Його аналогом є відомі американські каньйони. Окрім пейзажів, які захоплюють дух, тут можна побачити унікальні гірські тюльпани, які ростуть завдяки особливому клімату. Також це одне з найпопулярніших місць серед скелелазів.



Актовський каньйон / ternograd.te.ua

Підгорецький замок

Його вважають одним із найкрасивіших у Європі з епохи Ренесансу. Замок з усіх боків оточений парком і вирізняється цілісністю художнього задуму. На жаль, багато пам’яток звідси було вивезено до Санкт-Петербурга у радянські часи, і вони так і не повернулись додому. Сьогодні замок належить до переліку пам’яток світу, які потребують реставрації. Але, мабуть, найцікавішим є те, що, згідно з розповідями місцевих жителів і відвідувачів, у підвалах замку живе привид жінки. До слова, саме цей замок виконував роль Версалю в радянському фільмі про трьох мушкетерів.



Підгорецький замок / discoverukraine.com.ua

Озеро Синевир

Величні зелені гори з білою шапкою поверх – так описують це озеро, яке розташоване на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря в оточенні вікових ялин і сосен. Вода в джерелі настільки чиста, що навіть на найбільшій глибині можна побачити дно! А навколо – сосни, ялиці, буки… Недарма це місце називають "перлиною Карпат" та "морським оком Карпат".



Озеро Синевир / kolomyia.today

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Хотинська фортеця

Одне з семи чудес України. Її ще називають кінозіркою, адже це головний середньовічний замок радянських фільмів. Фортеця була зведена в IX столітті для зміцнення кордонів Київської Русі князем Володимиром Святославичем. Проте, розбудували споруду у XV столітті молдовани: саме Штефан Великий зробив Хотинську фортецю такою, якою ми бачимо її сьогодні. Висота фортечних мурів становить 45 метрів, а товщина – до 5 метрів. Оскільки вона збереглась в автентичному стані, на території фортеці часто проводять лицарські турніри "Битва націй", бо тут по-справжньому передається атмосфера часів наших предків.



Хотинська фортеця на Дністрі / vidviday.ua

Базальтові стовпи