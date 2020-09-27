Уже традиционно 27 сентября во всем мире отмечают День туризма. В этом году он приходится еще и на воскресенье, поэтому отличным вариантом провести его будет путешествие по Украине. Существует много мест, которые must visit для каждого туриста.

Travel24 подготовил для вас список мест, которые стоит посетить во Всемирный день туризма.

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Актовский каньон

Актовский каньон еще называют "Каньон Дьявола" или "Малый Крым" из-за сходства с Большим Крымским каньоном. Он является частью Национального природного парка "Бугский Гард". Высота скал достигает 40-50 метров – это примерно 20-этажный дом. Его аналогом является известные американские каньоны. Кроме пейзажей, которые захватывают дух, здесь можно увидеть уникальные горные тюльпаны, что растут благодаря особому климату. Также это одно из самых популярных мест среди скалолазов.



Актовский каньон / ternograd.te.ua

Подгорецкий замок

Его считают одним из красивейших в Европе с эпохи Ренессанса. Замок со всех сторон окружен парком и отличается целостностью художественного замысла. К сожалению, многие памятки отсюда было вывезено в Санкт-Петербург в советские времена, и они так и не вернулись домой. Сегодня замок принадлежит к достопримечательностям мира, которые нуждаются в реставрации. Но, пожалуй, самое интересное, что, согласно рассказам местных жителей и посетителей, в подвалах замка живет призрак женщины. К слову, именно этот замок выполнял роль Версаля в советском фильме о трех мушкетерах.



Подгорецкий замок / discoverukraine.com.ua

Озеро Синевир

Величественные зеленые горы с белой шапкой этаж – так описывают это озеро, которое расположено на высоте почти 1000 метров над уровнем моря в окружении вековых елей и сосен. Вода в источнике настолько чистая, что даже на самой глубине можно увидеть дно! А вокруг – сосны, пихты, буки ... Недаром это место называют "жемчужиной Карпат" и "морским глазом Карпат".



Озеро Синевир / kolomyia.today

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Хотинская крепость

Одно из семи чудес Украины. Ее еще называют кинозвездой, ведь это главный средневековый замок советских фильмов. Крепость была возведена в IX веке для укрепления границ Киевской Руси князем Владимиром Святославичем. Однако, построили здание в XV веке молдаване: именно Штефан Великий сделал Хотинской крепости такой, какой мы видим ее сегодня. Высота крепостных стен составляет 45 метров, а толщина – до 5 метров. Поскольку она сохранилась в аутентичном состоянии, на территории крепости часто проводят рыцарские турниры "Битва наций", потому что здесь по-настоящему передается атмосфера времен наших предков.



Хотинская крепость на Днестре / vidviday.ua

Базальтовые столбы

Базальтовые столбы – уникальная памятка природы, которая занесена в 7 чудес Украины. Это место называют Яновой Долиной. Его создала природа, а люди лишь дополнили образ. Этим столбам почти 700 миллионов лет. Ученые утверждают, что такого феномена больше нигде нет в мире. Высота базальтовых столбов достигает от 60 сантиметров до 30 метров. После завершения работ по добыче камня некоторые столбы просто оставили как память о непревзойденные творения природы. Их массивность, бесспорно, впечатляет, кроме этого из столпов еще бьет вода, образует небольшой водопад.

Недавно в Яновой долине снимали историческую драму "Поводырь" режиссера Олеся Санина, а также клип Русланы на песню "Я люблю".