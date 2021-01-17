Сніг може подобатись, або ні, проте він беззаперечно незамінна та головна частина зимової пори для багатьох людей, адже у 2012 році навіть започаткували Всесвітній день снігу. Історія свята та добірка цікавих фактів про сніг, які вас точно здивують, далі у матеріалі Travel24.

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Історія свята

Взимку у 2012 році була започаткована ще одна чудова традиція – святкування Всесвітнього дня снігу. Інша назва свята – Міжнародний день зимових видів спорту. Ініціатором цієї ідеї стала Міжнародна федерація лижного спорту (FIS). Відзначається Всесвітній день снігу щороку у третю неділю січня (що цьогоріч припадає на 17 січня). Метою такої традиції стали популяризація серед молоді зимових видів спорту та залучення людей до активного способу життя.



Всесвітній день снігу / maturetimes.co.uk

У цей день організовуються снігові фестивалі в різних локаціях у понад 45 країнах по всьому світу, де можна повчитись катанню на лижах, позмагатись за призи та спробувати нові снігові розваги (як-от сноутюбинг). На думку організаторів, така традиція допоможе поглянути на прості буденні речі під новим кутом, адже завдяки снігові можна щиро порадіти, познайомитись з новими людьми, активно провести час та круто розважитись без шкоди для довкілля.

Всесвітній день снігу знову перевершив очікування. Це є великим досягненням і свідченням того, якими важливими є діти та сім'ї для снігових видів спорту, – сказав президент FIS Жан-Франко Каспер у 2020 році після святкування 9-того Міжнародного дня снігу.



Засніжений Національний парк Маунт Реньє / Instagram / @thewanderingqueen

Цікаві факти про сніг

Попри те, що сніг може здаватись абсолютно буденним явищем (принаймні для тієї частини людей, які його бачили, а цим може похвалитись лише дві третини населення Землі), він має чим здивувати. Ось кілька цікавих фактів:

Сніжинки – не єдина форма снігу

Сніг може мати декілька форм, тому, окрім пухнастих сніжинок, він може опадати у вигляді снігових гранул (які ще називають сніговою крупою). Не варто їх плутати з градом, адже снігові гранули – непрозорі частинки льоду, які формуються в атмосфері, коли льодові кристали падають крізь холодні хмарові краплі (частинки хмари, які залишаються рідкими, проте вони холодніші за точку замерзання води). Ці краплі об'єднуються між собою, утворюючи м'яку масу, схожу на грудочки.



Зимовий Белград / serbiaincoming.com

Місто Сірак'юс у США хотіло зробити сніг нелегальним

У 1992 році це місто втомилось від постійних снігопадів та вирішило взяти сніг під свій контроль. Міська рада видала указ, який проголошував увесь сніг, що випадав раніше Святвечора, нелегальним. Проте у природи є почуття гумору, адже тоді сніг випав на два дні пізніше.

Немає двох однакових сніжинок? Це міф

Один вчений спростував міф про неоднаковість сніжинок, знайшовши дві абсолютно ідентичні сніжинки у 1988 році після шторму у штаті Вісконсин (США).

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Сніг не білий, а напівпрозорий

Здивовані? Проте сніг, який складається з частинок льоду, не має забарвлення. Сніг є напівпрозорим, що означає, що світло не так легко проходить крізь нього, а частково відбивається. Але чому ми бачимо його білим? Відповідь на це дає фізика. Ми бачимо колір завдяки тому, що хвилі певної довжини (та кольору) відбиваються від об'єкта, а інші хвилі поглинаються. А оскільки сніг складається з безлічі крихітних поверхонь, то сонячне світло розбігається та перестрибує від однієї поверхні до іншої, не поглинаючись. Майже все сонячне світло віддзеркалюється, тому ми бачимо сніг у білому кольорі.



Норвегія / Instagram / @seffis

Не кожен сніговий шторм – хуртовина

Для того, аби назвати шторм зі снігу хуртовиною, потрібна ціла низка важливих характеристик (швидкість вітру має сягати щонайменше 56 кілометрів на годину, видимість має знизитись до 0,4 кілометра, а тривалість – не менше трьох годин). Усе інше називають або сніговим шквалом (короткочасні інтенсивні снігові опади з різкими поривами вітру), або сніговим сплеском (короткі інтенсивні снігові опади, після яких нагромаджуються кучугури снігу).



Всесвітній день снігу / c1.wallpaperflare.com

До речі, ми бачимо сніг не лише білим

Глибокий сніг може здаватись блакитним. Це відбувається тому, що шари снігу фільтрують світло, призводячи до інтенсивнішого поглинання червоного кольору, але не блакитного. Тому ми бачимо більше блакитного кольору, що не поглинувся. Іноді сніг може здаватись навіть рожевим. Сніг на високих альпійських вершинах містить кріофільні прісноводні водорості, які мають рожевий пігмент, що надає снігу такого ж відтінку.



Засніжений Мельсельв / Instagram / @seffis

Іглу можуть бути на 100 градусів теплішими всередині, ніж ззовні

Іглу – зимова куполоподібна хатинка, створена з прямокутних і трапецієподібних снігових плит. Тепло у ній підтримується безпосередньо завдяки теплу тіла. Оскільки свіжий добре ущільнений сніг на 90% складається з нерухомого повітря, він є гарним ізолятором. До речі, багато тварин, як-от ведмеді, риють глибокі нори у снігу, аби перезимувати в них.