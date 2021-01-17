Снег может нравиться или нет, но он беспрекословно незаменима и главная часть зимней поры для многих людей, ведь в 2012 году даже основали Всемирный день снега. История праздника и подборка интересных фактов о снеге, которые вас точно удивят, далее в материале Travel24.

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История праздника

Зимой в 2012 году была основана еще одна замечательная традиция – празднование Всемирного дня снега. Другое название праздника – Международный день зимних видов спорта. Инициатором этой идеи стала Международная федерация лыжного спорта (FIS). Отмечается Всемирный день снега ежегодно в третье воскресенье января. Целью такой традиции стали популяризация среди молодежи зимних видов спорта и привлечение людей к активному образу жизни.



Международный день снега / maturetimes.co.uk

В этот день организовываются снежные фестивали в разных локациях в более 45 странах по всему миру, где можно поучиться катанию на лыжах, побороться за призы и попробовать новые снежные развлечения (например, сноутюбинг). По мнению организаторов, такая традиция поможет взглянуть на простые обыденные вещи под новым углом зрения, ведь благодаря снегу можно искренне порадоваться, познакомиться с новыми людьми, активно провести время и круто развлечься без ущерба для окружающей среды.

Всемирный день снега снова превзошел ожидания. Это является большим достижением и свидетельством того, как важны дети и семьи для снежных видов спорта, – сказал президент FIS Жан-Франко Каспер в 2020 году после празднования 9-того Международного дня снега.



Заснеженный Национальный парк Маунт Ренье / Instagram / @thewanderingqueen

Интересные факты о снеге

Несмотря на то, что снег может показаться совершенно обычным явлением (по крайней мере для той части людей, которые его видели, а этим может похвастаться лишь две трети населения Земли), он может удивить. Вот несколько интересных фактов:

Снежинки – не единственная форма снега

Снег может иметь несколько форм поэтому кроме пушистых снежинок, он может опадать в виде снежных гранул (которые еще называют снежной крупой). Не стоит их путать с градом, ведь снежные гранулы – непрозрачные частицы льда, которые формируются в атмосфере, когда ледовые кристаллы падают сквозь холодные облачные капли (частицы облака, что остаются жидкими, но они холоднее точки замерзания воды). Эти капли объединяются между собой, образуя мягкую массу, похожую на комочки.



Зимний Белград / serbiaincoming.com

Город Сиракьюс в США хотел сделать снег нелегальным

Город Сиракьюс в 1992 году устал от постоянных снегопадов и решил взять снег под свой контроль. Городской совет принял указ, огласивший весь снег, который выпадал раньше Сочельника, нелегальным. Однако у природы есть чувство юмора, ведь тогда снег выпал на два дня позже.

Нет двух одинаковых снежинок? Это миф

Один ученый опроверг миф о неодинаковости снежинок, найдя две абсолютно идентичные снежинки в 1988 году после шторма в штате Висконсин (США).

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Снег не белый, а полупрозрачный

Удивлены? Однако снег, который состоит из частиц льда, не имеет окраски. Снег полупрозрачен, что означает, что свет не так легко проходит сквозь него, а частично отражается. Но почему мы видим его белым? Ответ на это дает физика. Мы видим цвет благодаря тому, что длина волны определенного цвета отражается от объекта, а другие поглощаются. А поскольку снег состоит из множества крошечных поверхностей, то солнечный свет расходится и перепрыгивает от одной поверхности к другой, не поглощаясь. Почти весь солнечный свет отражается, поэтому мы видим снег в белом цвете.



Норвегия / Instagram / @seffis

Не каждый снежный шторм – метель

Для того чтобы назвать шторм из снега метелью, нужен целый ряд важных характеристик (скорость ветра должна достигать не менее 56 километров в час, видимость должна снизиться до 0,4 километра, а продолжительность – не менее трех часов). Все остальное называют или снежным шквалом (кратковременные интенсивные снежные осадки с резкими порывами ветра), или снежным всплеском (короткие интенсивные снежные осадки, после которых накапливаются сугробы снега).



Всемирный день снега / c1.wallpaperflare.com

Кстати, мы видим снег не только белым

Глубокий снег может показаться голубым. Это происходит потому, что слои снега фильтруют свет, приводя к более интенсивному поглощению красного цвета, но не голубого. Поэтому мы видим больше голубого цвета, который не поглотился. Иногда снег может показаться даже розовым. Снег на высоких альпийских вершинах содержит криофильные пресноводные водоросли, которые имеют розовый пигмент, придающий снегу такой же оттенок.



Заснеженный Мельсельв / Instagram / @seffis

Иглу могут быть на 100 градусов теплее внутри, чем снаружи.

Иглу – зимняя куполообразная избушка, созданная из прямоугольных и трапециевидных снежных плит. Тепло в ней поддерживается непосредственно благодаря теплу тела. Поскольку свежий хорошо уплотненный снег на 90% состоит из неподвижного воздуха, он является хорошим изолятором. Кстати, многие животные, например медведи, роют глубокие норы в снегу, чтобы перезимовать в них.