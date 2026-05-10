Де розташована найвища точка Львова і чи можна з неї милуватися панорамою міста

Колись перше, що чув чи не кожен, хто приїздив до Львова, було: "Іди на Високий замок – побачиш усе місто". Та нині з найвідомішою оглядовою точкою міста ситуація інша.

Адже вхід туди закрили. Але чому так сталося і де тепер шукати найкращу панораму? Завдяки порталу "Інтерактивний Львів" і не тільки розповідаємо про це докладніше.

Найвища природна точка Львова – Високий замок: що варто про нього знати?

Високий замок – це назва, яка пережила сам замок на кілька сотень років. Укріплення на Замковій горі заклав ще у XIII столітті король Данило, і тут жив його син Лев Данилович, на чию честь названо Львів.

За польських королів замок розширили, укріпили й зробили однією з ключових фортець у регіоні. Але сталося так, що у XVII столітті його зруйнували шведи під час Північної війни. Потім місцеві розібрали рештки мурів на будівельний матеріал, тож до сьогодні від замку збереглася лише одна стіна.

Відверто кажучи, вже на 1835 рік на цьому місці стояла безліса й розрита гора, і саме тоді там розсадили парк. У 1869 поляки до 300-річчя Люблінської унії насипали на вершині курган. Оскільки землю носили з різних куточків Австро-Угорщини, процес тривав аж до 1900 року.

І от саме цей штучний насип, знаний як Копець Люблінської унії, підняв вершину гори до позначки у 413 метрів над рівнем моря і дав їй оглядовий майданчик. Він був найпопулярнішим серед містян і туристів місцем для спостереження панорами Львова довгі й довгі роки – аж поки не прийшла Росія з повномасштабною війною.

Ось що було на Високому замку до повномасштабного вторгнення Росії: дивіться відео

Чому Високий замок у Львові зараз недоступний?

Високий замок від 2022 року закритий для відвідувачів через ризик повітряних атак та неможливість швидко евакуювати людей за виникнення загрози, як писали на wz.lviv.ua. До того ж на вершині розташований режимний об'єкт – Львівська телевежа.

Понад це, у 2024 році дослідження підтвердили критичний стан насипу – виявили тріщини на доріжках і оглядовому майданчику, руйнування підпірних стінок, промивини на схилах та загрозу зсувів. Тож влада Львова планує реконструкцію копця та верхнього оглядового майданчика у парку, про що зазначали на zaxid.net.

Цікаво знати: Львів вже переріс свою легендарну вершину. Формально найвища природна точка в межах міста – Замкова гора, але найвищу точку огляду варто шукати вже десь на Сихові серед багатоповерхових новобудов.

А такий атмосферний вигляд має шлях до львівського Високого замку / Фото tviylviv

До яких ще локацій Львова варто завітати, щоб помилуватися панорамними краєвидами?

Якщо ви хочете знайти у Львові нові кути огляду, то це досяжна ціль – з вересня 2025 року для відвідувачів відкрита відреставрована вежа Органного залу. Там 141 сходинка, 40 метрів висоти й 4 панорамні вікна з видом від Ратуші аж до Замкової гори.

У цій вежі добре чути орган. І коли ти підіймаєшся з поверху на поверх – звук органа то гучніший, то тихший. Це дуже унікально. Більше немає локацій, де таке можна почути,

– ділився співдиректор органного залу Тарас Демко у розмові з 24 Каналом.

Зверніть увагу й на Цитадель. Її будували австрійці у 1850-х як військове укріплення, а під час Другої світової війни тут був нацистський концтабір Stalag-328. Сьогодні одна зі збережених веж обладнана відкритим оглядовим майданчиком, зайти туди можна щодня з 10 до 18.

І, звісно, як не згадати про основний оглядовий майданчик Львова – вежу ратуші на площі Ринок. Вона сягає 65 метрів угору та офіційно є найвищою ратушею України. На неї можна піднятися, але потрібна попередня реєстрація у Центрі туристичної інформації – просто у день підйому.