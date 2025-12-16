Утім, жодної загадки тут нема – просто це дуже особливі виноградники. 24 Канал із посиланням на barcelo.com розповість про них докладніше.

Як на Лансароте вирощують вино серед вулканів і звідки це взялося?

Виноградники Ла Ґерія на Лансароте, що на Канарських островах в Іспанії, дійсно формують ландшафт, ніби з поверхні іншої планети.​ Чому ж воно так сталося?

Лансароте – найсухіший острів Канарського архіпелагу з опадами менш як 150 міліметрів на рік і потужними атлантичними вітрами. Та місцеві фермери адаптувалися.

Кожну лозу Мальвазії (місцевий сорт винограду) висаджують в окрему яму діаметром 2 – 4 метри й до 3 метрів завглибшки, захищену напівкруглою стіною з вулканічного каменю. Попіл, тобто пісок із вулканічного скла, конденсує вологу з туману й повітря вночі, фільтрує її до коренів і зберігає від випаровування вдень, а стіни блокують вітер.​

Ось так і виходить у результаті унікальне вино з мінеральними нотками диму, солі та вулканічного каменю. Ла Ґерія зі своїх 500 гектарів виноградників дає 5 мільйонів пляшок щороку.

Як зазначає lanzarote.com, La Geria – або так званий Лансаротський винний шлях – розташований на південному сході острова у муніципалітеті Яйза. Ще він межує на сході з національним парком Тіманфая – це природна заповідна територія на площі у понад 5200 гектарів.

Туристичні маршрути тут проводять відвідувачів повз 10 тисяч "кратерів". Люди їздять на велосипедах чи авто та зупиняються у винних погребах – бондігах El Grifo (він найстаріший на Канарах, 1775 року) чи La Geria для дегустацій.

Ландшафт, до слова, популяризував у світі художник Сезар Манріке, який "приручив" цей вулканічний острів та перетворив його на туристичний магніт.​ Тож і зараз Ла Ґерія лишається топовою атракцією Лансароте.

Які ще цікаві туристичні магніти подивитися поруч на Канарах?