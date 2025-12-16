Утім, жодної загадки тут нема – просто це дуже особливі виноградники. 24 Канал із посиланням на barcelo.com розповість про них докладніше.
Як на Лансароте вирощують вино серед вулканів і звідки це взялося?
Виноградники Ла Ґерія на Лансароте, що на Канарських островах в Іспанії, дійсно формують ландшафт, ніби з поверхні іншої планети. Чому ж воно так сталося?
Лансароте – найсухіший острів Канарського архіпелагу з опадами менш як 150 міліметрів на рік і потужними атлантичними вітрами. Та місцеві фермери адаптувалися.
Кожну лозу Мальвазії (місцевий сорт винограду) висаджують в окрему яму діаметром 2 – 4 метри й до 3 метрів завглибшки, захищену напівкруглою стіною з вулканічного каменю. Попіл, тобто пісок із вулканічного скла, конденсує вологу з туману й повітря вночі, фільтрує її до коренів і зберігає від випаровування вдень, а стіни блокують вітер.
Ось так і виходить у результаті унікальне вино з мінеральними нотками диму, солі та вулканічного каменю. Ла Ґерія зі своїх 500 гектарів виноградників дає 5 мільйонів пляшок щороку.
Як зазначає lanzarote.com, La Geria – або так званий Лансаротський винний шлях – розташований на південному сході острова у муніципалітеті Яйза. Ще він межує на сході з національним парком Тіманфая – це природна заповідна територія на площі у понад 5200 гектарів.
Туристичні маршрути тут проводять відвідувачів повз 10 тисяч "кратерів". Люди їздять на велосипедах чи авто та зупиняються у винних погребах – бондігах El Grifo (він найстаріший на Канарах, 1775 року) чи La Geria для дегустацій.
Ландшафт, до слова, популяризував у світі художник Сезар Манріке, який "приручив" цей вулканічний острів та перетворив його на туристичний магніт. Тож і зараз Ла Ґерія лишається топовою атракцією Лансароте.
Які ще цікаві туристичні магніти подивитися поруч на Канарах?
Це, без сумнівів, Тейде на Тенерифе – найвища вершина Іспанії (3718 метрів) та вулканічний національний парк із червоно-чорними кратерами, лавовими полями та кабельною дорогою до 3555 метрів.
Дюни Maspalomas на Гран-Канарії – 6 кілометрів пустельних барханів заввишки до 10 метрів, що скидаються на Сахару. Дуже популярні для прогулянок і фото на заході сонця.