Щороку Вікіпедія проводить один з найбільших міжнародних конкурсів фотографій об'єктів культурної спадщини. В українській частині цього конкурсу взяли участь рекордні 47 тисяч світлин та відео. За кількістю фото Україна посіла перше місце серед 50 країн-учасниць.

Для міжнародного конкурсу фотографій об'єктів культурної спадщини для "Вікіпедії" під назвою "Вікі любить пам'ятки" обрали 10 найкращих – переможних робіт. Про це повідомляє BBC.

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Найкращими, за оцінками журі, стали світлини пам'яток, розташованих у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Львівській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях та місті Київ. Ці фотографії представлять Україну на міжнародному етапі конкурсу, де позмагаються з переможцями інших країн.

10 найкращих світлин пам'яток культури України 2020 року

Церква Святого Юрія, Дрогобич, Львівська область

Комплекс "Кам'яна Могила", Запорізька область

Покровський собор зимового вечора, Харків

Мета конкурсу "Вікі любить пам'ятки" – зібрати знімки всіх об'єктів нерухомої спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії та привернути увагу до стану збереженості цих об'єктів, – говорить Наталія Тимків, адміністраторка української Вікіпедії, членкиня організаційного комітету "Вікі любить пам'ятки".

Вітряк з села Кудрявого Сумської області в Національному музеї Пирогово, Київ

Гончарська башта, Кам'янець-Подільський

Миколаївська церква в ранковому тумані, Донецька область

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Костел-мавзолей Потоцьких, Вінницька область

Костел Святої Трійці, Хмельницька область

Морозний ранок біля Троїцько-Іллінського монастиря, Чернігів

Городище "Скелька", Херсонська область

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