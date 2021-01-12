Ежегодно Википедия проводит один из крупнейших международных конкурсов фотографий объектов культурного наследия. В украинской части этого конкурса приняли участие рекордные 47 тысяч фотографий и видео. По количеству фото Украина заняла первое место среди 50 стран-участниц.

Для международного конкурса фотографий объектов культурного наследия для "Википедии" под названием "Вики любит памятники" выбрали 10 лучших – победных работ. Об этом сообщает BBC.

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Лучшими, по оценкам жюри, стали фотографии памятников, расположенных в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Львовской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях и городе Киев. Эти фотографии представят Украину на международном этапе конкурса, где поборются с победителями других стран.

10 лучших фотографий памятников культуры Украины 2020

Церковь Святого Юрия, Дрогобыч, Львовская область

Комплекс "Каменная Могила", Запорожская область

Покровский собор зимнего вечера, Харьков

Цель конкурса "Вики любит памятники" – собрать снимки всех объектов недвижимого наследия мира для иллюстрирования статей Википедии и привлечь внимание к состоянию сохранности этих объектов, – говорит Наталья Тымкив, администратор украинской Википедии, член организационного комитета "Вики любит памятники".

Ветряк из села Кудрявое Сумской области в Национальном музее Пирогово, Киев

Гончарная башня, Каменец-Подольский

Николаевская церковь в утреннем тумане, Донецкая область

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Костел-мавзолей Потоцких, Винницкая область

Костел Святой Троицы, Хмельницкая область

Морозное утро у Троицко-Ильинского монастыря, Чернигов

Городище "Скала", Херсонская область

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