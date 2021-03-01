Туреччина продовжила вимогу ПЛР-тесту для в'їзду

Джерело:lowcostavia
У Туреччині продовжили термін, коли у туристів будуть вимагати довідку з негативним результатом тесту на коронавірус.
Вимога була введена МОЗ Туреччини з 30 грудня 2020 року і мала чинність до 1 березня. Тепер продовжили до 26 травня.
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Вимоги для в'їзду до Туреччини:
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів, що планують скасувати комендантську годину та карантин у вихідні. Також провінції поділять на категорії з низьким, середнім, високим і дуже високим ризиком залежно від рівня інфікування і вакцинації.За даними Worldometer, станом на 1 березня 2021 року в Туреччині виявлено 2,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них 28,5 тисяч летальних.
Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. При цьому він підкреслив, що зараз аж ніяк неможливо спрогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів будуть повністю зняті.