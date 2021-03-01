Туреччина продовжила вимогу ПЛР-тесту для в'їзду

У Туреччині продовжили термін, коли у туристів будуть вимагати довідку з негативним результатом тесту на коронавірус.

Вимога була введена МОЗ Туреччини з 30 грудня 2020 року і мала чинність до 1 березня. Тепер продовжили до 26 травня.

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Вимоги для в'їзду до Туреччини:

негативний результат тесту на коронавірус, який необхідно здати не раніше, ніж за 72 години до вильоту рейсу

дітям молодше шести років тест як і раніше не потрібен

також не потрібен тест для транзитних пасажирів, які слідують в треті держави.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів, що планують скасувати комендантську годину та карантин у вихідні. Також провінції поділять на категорії з низьким, середнім, високим і дуже високим ризиком залежно від рівня інфікування і вакцинації.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. При цьому він підкреслив, що зараз аж ніяк неможливо спрогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів будуть повністю зняті.