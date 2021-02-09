Відпочинок на Шрі-Ланці: чому зростає попит та які умови в'їзду на курорт

У січні 2021 року Шрі-Ланку відвідало 1635 туристів і більша частина з них – громадяни України.

Про це повідомили у Державному управлінні з розвитку туризму. З 21 січня уряд країни оголосив про відновлення міжнародного авіасполучення з державами зі стабільною епідемічною ситуацією.

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Міністерство туризму країни розробило план з відновлення туризму в посткоронавірусних умовах, в результаті чого була введення концепція "біопузиря". Згідно з нею, обмежуються контакти іноземних громадян з місцевим населенням.

У туристичних агентствах зазначають, що попит на тури в Шрі-Ланку відчутно зростає, попри висунуті вимоги про здачу декількох ПЛР-тестів для в'їзду в країну.

Після відкриття кордонів наші туристи, любителі Шрі-Ланки, стали дуже активно запитувати відпочинок на своїх улюблених курортах. Деяких клієнтів зупиняє необхідність здачі декількох ПЛР-тестів. Незважаючи на це, запити по даному напрямку надходять щодня,

– розповів директор туристичного агентства Bronix Олексій Титлянов.

Він також додав, що список країн "червоної зони" переглядається кожного тижня. Шрі-Ланка встановила стабільні позиції та майже завжди потрапляє в безпечну "зелену зону".

Зовсім недавно влада Шрі-Ланки повідомила про скасування тесту після 5 днів перебування в готелі. Це посприяє більшій напливу вітчизняних туристів на ланкійські курорти.

Для прикладу у січні 2020 року Шрі-Ланка прийняла 228 434 туристи до березневого закриття всіх міжнародних аеропортів. Цьогоріч у січні нинішнього рокуабо 86.8% від загального числа іноземних громадян, які відвідали країну.

Унаслідок поширення коронавірусної інфекції у всьому світі, показники 2021 року можуть здатися зовсім незначними, якщо порівняти з тогорічною статистикою. Обмеження міжнародного авіасполучення призвело до тотального руйнування туристичного сектора, який становив 12% ВВП острівної держави.

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Після звістки про відкриття кордонів Шрі-Ланку відвідали 8500 українських туристів в рамках "пілотного проєкту", позитивні результати якого сприяли старту реалізації плану з відновлення туристичного сектора.

Туристи, з яких країн найчастіше відвідують Шрі-Ланку:

Україна, Білорусь, Китай, Російська Федерація, Німеччина.

Турист, який планує в'їхати на територію Шрі-Ланки повинен: