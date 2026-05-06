Не Іспанія: яку країну Європи варто відвідати всім туристам на думку експертів

Португалія – це універсальний туристичний напрямок, який підходить практично для всіх типів мандрівників. Вона поєднує океанське узбережжя, історичні міста, мальовничу природу та сучасні культурні простори, створюючи різноманітний досвід подорожі в межах однієї країни.

Європа пропонує надзвичайно широкий вибір напрямків для подорожей: від сонячних пляжів і гірських пейзажів до льодовиків та культурних міст. Тут кожен мандрівник може знайти щось до душі. Втім, через велику кількість варіантів буває непросто вирішити, куди саме поїхати.

Яку країну Європи варто відвідати кожному туристу на думку експертів?

Попри популярність Іспанії серед туристів для пляжного відпочинку та Парижа як класичного міського напрямку, жодна з цих локацій не очолила рейтинг рекомендацій. Серед країн, які отримали найвищі оцінки, були Португалія, Греція та Італія. Експерти туроператора Riviera Travel пояснили свій вибір для видання Express поєднанням історії, культури та кухні цих держав. Щодо Португалії, експертка з подорожей Джоанн Лінн зазначила:

Вона пропонує вражаюче поєднання історії, пейзажів та культури, але те, що дійсно виділяє її – це контраст між її регіонами, особливо за межами добре відомого Алгарве.

Які є плюси відпочинку у Португалії?

Як розповідає Medium, першочергово відзначається компактність території: відстані між містами невеликі, тому подорожі всередині країни зручні навіть для сімей з дітьми. Це дозволяє легко поєднувати різні локації в межах однієї поїздки. Португальська кухня є однією з важливих переваг країни. Вона включає велику кількість свіжих морепродуктів, традиційні м'ясні страви та відомі десерти, зокрема паштел-де-ната.

Також Португалія славиться виноробними регіонами. Країна пропонує різноманітні можливості для відпочинку: піщані пляжі, серфінг, прогулянки узбережжям та м'який клімат із великою кількістю сонячних днів. Великі міста, такі як Лісабон і Порту, поєднують історичну архітектуру з сучасною культурою, тоді як менші містечка зберігають автентичну атмосферу.

Що обов'язково варто побачити туристам у Португалії?

Португалію найкраще досліджувати, орендувавши авто в Лісабоні, розповідає один з туристів на платформі Quora. Це дозволяє легко побачити багато міст і пам'яток уздовж маршруту на північ до Порту.

Лісабон і Сінтра

Почати варто зі столиці Лісабон. Це місто з вузькими вуличками, оглядовими майданчиками та історичною атмосферою. Обов'язково варто також поїхати на день у Sintra – це казкове місто з палацами, замками та зеленими горами.

Історичні міста по дорозі

Далі маршрут веде через кілька невеликих, але дуже цікавих міст:

Óbidos – середньовічне містечко в стінах замку, дуже добре збережене;

Tomar – місто з історичним замком і тамплієрською спадщиною;

Batalha – відоме своїм монастирем і красивою архітектурою;

Figueira da Foz – прибережне місто з пляжем і спокійною атмосферою;

Авейру та околиці

У цьому районі варто відвідати природні джерела та курорт Лузу, а також палац Бусаку – дуже красиве історичне місце серед лісу.

Дорога до Порту

По дорозі до Порту рекомендують зупинитися в Меалхаді, щоб спробувати традиційне смажене порося – місцевий делікатес.

Природа та північ

Поблизу Порту є багато цікавого:

Peneda-Gerês National Park – єдиний національний парк Португалії з водоспадами та дикою природою;

Guimarães – середньовічне місто з добре збереженим замком;

Braga – місто церков і історичних центрів;

Douro Valley – виноробний регіон з терасами виноградників і красивими краєвидами;

Долина Дору

У регіоні Дору можна зупинитися на дегустацію вина або обід у виноробнях – це одна з найкрасивіших частин країни.



Такий маршрут дозволяє побачити узбережжя, історичні міста, природу та винні регіони Португалії. Але якщо немає багато часу, достатньо зосередитися на двох головних містах – Лісабоні та Порту. Додатково (для більш автентичного досвіду): Мадейра та Азори – острови з унікальною природою, Обідуш і Евора – історичні містечка з середньовічною атмосферою, Кашкайш і Лагуш – пляжний відпочинок та океан.

Які ще цікаві локації варто побачити у Португалії?

Відкрити для себе найкрасивіші пляжі Португалії, щоб наступну подорож запланувати саме туди. Наприклад, пляж Praia do Carvalho називають прихованим скарбом регіону Алгарве. За словами місцевих мешканців, колись він був приватною власністю капітана, від прізвища якого й отримав свою назву – Карвалью.