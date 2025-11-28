Бюджетніше за Іспанію: куди поїхати відпочивати біля моря, якщо набридли популярні курорти

Втомилися від Іспанії? Не хвилюйтеся, адже у нас є набагато цікавіший варіант для відпочинку біля моря. Ця локація поєднує красиві пляжі та місцеву кухню, яка вразить навіть справжніх гурманів. І що найприємніше, відпочинок тут обійдеться значно дешевше.

Який напрямок варто обрати замість Іспанії та чому?

Якщо Іспанія залишається популярною завдяки сонячній погоді та жвавій культурі, то Португалія привертає бюджетних емігрантів: тут дешевше жити і більше сонячних днів.

Британці зазначають, що в Іспанії оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 972 євро на місяць, а реальність життя змушує "працювати, щоб вижити". Португалія ж позиціонується як одна з найбільш бюджетних країн Заходу Європи, із середньою вартістю життя для однієї людини близько 1285 євро на місяць.

Крім економічних факторів, Португалія пропонує жарке літо, м'яку зиму, а Північ країни трохи прохолодніший та дощовий. Для пенсіонерів та віддалених працівників це стає привабливим варіантом.

Також неможливо забути і про кухню. Як зазаначає Protected Trust Services, у Португалії можна скуштувати безліч смачних страв: від свіжої риби до випічки, яку обожнюють місцеві. Португальська їжа відзначається простотою, але водночас багатством смаків. Солодкі пиріжки з ніжною начинкою та різноманітні пікантні страви з морепродуктів і риби подарують справжнє гастрономічне задоволення, а спробувати все за одну поїздку, мабуть, неможливо.

Що відвідати у Португалії?