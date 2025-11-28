Бюджетніше за Іспанію: куди поїхати відпочивати біля моря, якщо набридли популярні курорти
- Португалія приваблює бюджетних емігрантів завдяки дешевшій вартості життя та більшій кількості сонячних днів у порівнянні з Іспанією.
- Португалія пропонує жарке літо, м'яку зиму, дешевше житло, та багату гастрономію, що робить її привабливою для пенсіонерів і віддалених працівників.
Втомилися від Іспанії? Не хвилюйтеся, адже у нас є набагато цікавіший варіант для відпочинку біля моря. Ця локація поєднує красиві пляжі та місцеву кухню, яка вразить навіть справжніх гурманів. І що найприємніше, відпочинок тут обійдеться значно дешевше.
Який напрямок варто обрати замість Іспанії та чому?
Якщо Іспанія залишається популярною завдяки сонячній погоді та жвавій культурі, то Португалія привертає бюджетних емігрантів: тут дешевше жити і більше сонячних днів.
Британці зазначають, що в Іспанії оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 972 євро на місяць, а реальність життя змушує "працювати, щоб вижити". Португалія ж позиціонується як одна з найбільш бюджетних країн Заходу Європи, із середньою вартістю життя для однієї людини близько 1285 євро на місяць.
Крім економічних факторів, Португалія пропонує жарке літо, м'яку зиму, а Північ країни трохи прохолодніший та дощовий. Для пенсіонерів та віддалених працівників це стає привабливим варіантом.
Також неможливо забути і про кухню. Як зазаначає Protected Trust Services, у Португалії можна скуштувати безліч смачних страв: від свіжої риби до випічки, яку обожнюють місцеві. Португальська їжа відзначається простотою, але водночас багатством смаків. Солодкі пиріжки з ніжною начинкою та різноманітні пікантні страви з морепродуктів і риби подарують справжнє гастрономічне задоволення, а спробувати все за одну поїздку, мабуть, неможливо.
Що відвідати у Португалії?
Варто відкрити для себе найкрасивіші пляжі Португалії, щоб наступну подорож запланувати саме туди. Наприклад, пляж Praia do Carvalho називають прихованим скарбом регіону Алгарве. За словами місцевих мешканців, колись він був приватною власністю капітана, від прізвища якого й отримав свою назву – Карвалью.
Також відкрийте для себе найкраще місто Португалії для подорожей у 2026 році. Він є привабливим напрямком завдяки своїй автентичності та мальовничим краєвидам. На думку експерта, літо 2026 року може бути останнім, коли Порту буде відчуватися як прихована перлина, а не місце літнього відпочинку для всіх, тож встигніть відвідати його!
