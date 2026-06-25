Нетипова Хорватія: що це за "місячний острів", на якому нема натовпів на пляжах

Хорватія – це одна з найкрасивіших країн Європи для пляжного відпочинку. Однак є нюанс – влітку популярні курорти переповнені туристами. Якщо прийти на пляж не рано-вранці, то є велика ймовірність, що ви просто не знайдете вільного клаптика землі, щоб постелити рушник. Та насправді не вся Хорватія "кишить" відпочивальниками.

Деякі хорватські острови залишаються маловідомими серед масового туриста. Один з них – острів Паг. Детальніше про нього розповідає 24 Канал.

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Що відомо про острів Паг у Хорватії?

Острів Паг розташований у північній частині Далмації між містами Задар і Рієка. Він є одним з найдовших у країні, адже простягається на 60 кілометрів. Паг славиться своїми незвичними ландшафтами. Через сильні вітри бора, які століттями формували місцеву природу, значна частина острова майже позбавлена рослинності. Саме тому Паг часто називають "місячним островом", порівнюючи місцевість з поверхнею Місяця.

Історія Пага налічує понад дві тисячі років. Тут жили іллірійці, римляни, венеційці та австрійці. Особливу роль у розвитку острова відіграв видобуток солі. Соляні поля поблизу міста Паг працюють уже багато століть і досі залишаються однією з головних візитівок острова.

Ще одна гордість Пага – знаменитий овечий сир (Paški sir), який вважається одним із найкращих сирів Європи. Його особливий смак пов'язаний із тим, що місцеві вівці пасуться серед трав, які мають високий вміст морської солі, яку розносить вітер.

Де розташований острів Паг: карта

Що побачити на острові Паг?

Місто Паг – головне історичне місто острова, яке було спроєктоване ще у 15 столітті. Нині його називають "музеєм середньовічної архітектури". Тут є вузькі кам'яні вулички, старовинна площа, базиліка Успіння Діви Марії тощо.

Соляні поля Пага – найбільший і найстаріший комплекс з видобутку морської солі в Хорватії, який досі працює. Туристи можуть замовити екскурсію "Ранок на соляних полях".

Важливо Це рай, але є нюанси: кому не підійде відпочинок у Хорватії

Лун – це рибальське селище на крайній півночі є справжньому прихованою перлиною острова. Воно славиться своїми унікальними тисячолітніми оливковими гаями – вік деяких дерев сягає понад 2 тисячі років.

Місто Новаля – це туристичний центр острова. Тут є багато ресторанів, жвава набережна, марина з яхтами тощо.

Вид на Новалю з моря / Фото Depositphotos

Де на острові Паг є найкращі пляжі?

Найпопулярніший пляж острова розташований біля Навалі й називається Зрче. Його часто називають "хорватською Ібіцою" через велику кількість пляжних клубів, фестивалі та нічні вечірки. Для молоді та любителів активного відпочинку – це ідеальне місце.

Пляж Руціца біля селища Метайна підійде для тих, хто любить відпочивати посеред дикої природи. Тут нема шезлонгів та інших зручностей, але є неймовірні марсіанські краєвиди довкола. Туристам варто взяти з собою парасолю, бо не пляжі нема де сховатися від сонця.

Відпочинок на острові Паг / Фото Depositphotos

Пляж Сімуні добре підійде для відпочинку з дітьми – поруч є сосновий гай, тому тут легко знайти затінок навіть у дуже спекотний день. Кришталево чиста вода є на невеликому, але дуже затишному пляжі Планка.

Паг – це не та Хорватія з сосновими лісами, яку всі звикли бачити на фото. Тут абсолютно інші краєвиди та інша атмосфера, але саме тому це місце вартує уваги.