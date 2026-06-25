Некоторые хорватские острова по-прежнему малоизвестны широкому кругу туристов. Один из них – остров Паг. Подробнее о нём рассказывает 24 Канал.

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Что известно об острове Паг в Хорватии?

Остров Паг расположен в северной части Далмации между городами Задар и Риека. Он является одним из самых длинных в стране, ведь простирается на 60 километров. Паг славится своими необычными ландшафтами. Из-за сильных бора-ветров, которые веками формировали местную природу, значительная часть острова практически лишена растительности. Именно поэтому Паг часто называют "лунным островом", сравнивая местность с поверхностью Луны.

История острова Паг насчитывает более двух тысяч лет. Здесь жили иллирийцы, римляне, венецианцы и австрийцы. Особую роль в развитии острова сыграла добыча соли. Соляные поля вблизи города Паг работают уже много веков и до сих пор остаются одной из главных достопримечательностей острова.

Еще одна гордость Пага – знаменитый овечий сыр (Paški sir), который считается одним из лучших сыров Европы. Его особый вкус связан с тем, что местные овцы пасутся среди трав, содержащих большое количество морской соли, которую разносит ветер.

Где расположен остров Паг: карта

Что посмотреть на острове Паг?

Город Паг – главный исторический город острова, который был заложен ещё в 15 веке. Сейчас его называют "музеем средневековой архитектуры". Здесь есть узкие каменные улочки, старинная площадь, базилика Успения Девы Марии и многое другое.

Соляные поля Пага – крупнейший и старейший комплекс по добыче морской соли в Хорватии, который работает до сих пор. Туристы могут заказать экскурсию "Утро на соляных полях".

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Лун – это рыбацкая деревня на крайнем севере, настоящая скрытая жемчужина острова. Она славится своими уникальными тысячелетними оливковыми рощами – возраст некоторых деревьев превышает 2 тысячи лет.

Город Новаля – это туристический центр острова. Здесь много ресторанов, оживленная набережная, марина с яхтами и т. д.

Вид на Новалю с моря / Фото Depositphotos

Где на острове Паг находятся лучшие пляжи?

Самый популярный пляж острова расположен возле Навали и называется Зрче. Его часто называют "хорватской Ибицей" из-за большого количества пляжных клубов, фестивалей и ночных вечеринок. Для молодежи и любителей активного отдыха – это идеальное место.

Пляж Ручица возле поселка Метайна подойдет тем, кто любит отдыхать на лоне дикой природы. Здесь нет шезлонгов и других удобств, но зато вокруг открываются невероятные марсианские пейзажи. Туристам стоит взять с собой зонтик, так как на пляже негде укрыться от солнца.

Отдых на острове Паг / Фото Depositphotos

Пляж Симуни хорошо подойдет для отдыха с детьми – рядом есть сосновая роща, поэтому здесь легко найти тень даже в очень жаркий день. Кристально чистая вода есть на небольшом, но очень уютном пляже Планка.

Паг – это не та Хорватия с сосновыми лесами, которую все привыкли видеть на фотографиях. Здесь совершенно другие пейзажи и другая атмосфера, но именно поэтому это место заслуживает внимания.