Пользовательница TikTok Ирина Ширко, которая проверяет отели в разных странах, рассказала, кому может не понравиться отдых в Хорватии. На эти нюансы важно обратить внимание, если вы хотите остаться довольными отпуском в этой стране.

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Кому не понравится Хорватия?

1. Тем, кто любит отдых в отелях с системой "все включено". Большинство отелей в Хорватии работают в формате HB, то есть обеспечивают гостей только завтраками и ужинами. Для туристов, привыкших ни о чем не думать и питаться на территории отеля, это может быть минусом. Однако, по словам автора видео, на самом деле это плюс. Ведь на обед туристы могут посетить местные рестораны и таверны и попробовать блюда национальной кухни.

2. Тем, кто любит песчаные пляжи. Пляжи в Хорватии очень красивые, но здесь вы не увидите картинки из знаменитой рекламы Bounty о "райском наслаждении". Большинство пляжей в стране галечные или каменистые, а для комфортного входа в море понадобится специальная обувь.

В Хорватии есть небольшие песчаные лагуны, но там все равно песок смешан с галькой.

3. Тем, кто любит ленивый пляжный отдых и не хочет много ходить. Хорватия — это та страна, в которой нужно много гулять и ездить. Это не Египет, где за территорией отеля может быть только пустырь. В Хорватии есть много живописных островов, древних городов, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, национальные парки и т. д. Хорватия требует сочетания пляжного отдыха с изучением страны.

Кому не подойдет отдых в Хорватии: смотрите видео

Что нужно знать туристам о Хорватии?

Ранее мы рассказывали обо всем самом важном, что стоит знать туристам, которые впервые планируют посетить Хорватию. Например, жилье здесь стоит бронировать заранее. Некоторые туристы совершают ошибку, полагая, что смогут забронировать отель или апартаменты уже на месте. В пик сезона такая стратегия ни к чему хорошему не приведет.

Некоторым туристам может быть сложно выбрать курорт для отдыха в Хорватии. Поэтому при выборе советуем руководствоваться тем, чего именно вы ожидаете от отдыха. Например, Сплит подойдет для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с активными прогулками. Дубровник – очень красивый город, но для пляжного отдыха не очень подходит. Пляжи здесь каменистые, а цены завышены. В то же время Макарска Ривьера – отличный вариант для ленивого отдыха на пляже.

Валюта в Хорватии – евро, и почти везде можно расплатиться картой. Передвигаться между городами можно на автобусе, но удобнее всего – на автомобиле.