Користувачка тіктоку Ірина Ширко, яка інспектує готелі у різних країнах, розповіла, кому може не сподобатися відпочинок у Хорватії. На ці нюанси важливо звернути увагу, якщо ви хочете залишитися задоволеними відпусткою у цій країні.

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Кому не сподобається Хорватія?

1. Тим, хто любить відпочинок у готелях зі системою "все включено". Більшість готелів у Хорватії працюють у форматі HB, тобто забезпечують гостей лише сніданками і вечерями. Для туристів, які звикли ні про що не думати і харчуватися на території готелю, це може бути мінусом. Однак, за словами авторки відео, насправді це плюс. Адже на обід туристи можуть відвідати місцеві ресторани й таверни і скуштувати страви національної кухні.

2. Тим, хто любить піщані пляжі. Пляжі у Хорватії дуже красиві, але тут ви не побачите картинки зі славнозвісної реклами Bounty про "райську насолоду". Більшість пляжів в країні галькові або кам'янисті, а для комфортного заходу у море знадобиться спеціальне взуття.

У Хорватії є невеличкі піщані лагуни, але там все одно пісок змішаний з галькою.

3. Тим, хто любить лінивий пляжний відпочинок і не хоче багато ходити. Хорватія – це та країна, у якій треба багато гуляти і їздити. Це не Єгипет, де за територією готелю може бути лише пустир. У Хорватії є багато мальовничих островів, стародавні міста, які належать до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, національні парки тощо. Хорватія вимагає поєднання пляжного відпочинку з дослідженням країни.

Кому не підійде відпочинок у Хорватії: дивіться відео

Що треба знати туристам про Хорватію?

Раніше ми розповідали про все найважливіше, що варто знати туристам, які вперше планують відвідати Хорватію. Наприклад, житло тут варто бронювати заздалегідь. Деякі туристи роблять помилку, коли вважають, що зможуть забронювати готель або апартаменти вже на місці. У пік сезону така стратегія ні до чого доброго не призведе.

Деяким туристам може бути складно обрати курорт для відпочинку у Хорватії. А тому при виборі радимо керуватися тим, чого саме ви очікуєте від відпочинку. Наприклад, Спліт підійде для тих, хто хоче поєднати пляжний відпочинок з активними прогулянками. Дубровнік – дуже красиве місто, але для пляжного відпочинку не дуже підходить. Пляжі тут кам'яні, а ціни завищені. Водночас Макарська Рив'єра – чудовий варіант для лінивого відпочинку на пляжі.

Валюта у Хорватії євро і майже всюди можна розрахуватися карткою. Пересуватися між містами можна автобусом, але найзручніше – автомобілем.