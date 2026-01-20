Куди поїхати на відпочинок соло-мандрівникам: список найкращих локацій

Мандрівки туристів наодинці вже давно не є якоюсь новинкою. Часом такі подорожі допомагають краще відкрити незнайомі місця й дозволяють завести несподівані знайомства.

Успіх самостійної подорожі залежить від обраного напрямку, пише TripAdvisor. Обираючи локацію, варто зробити ставку на безпечне та зручне місто, де комфортно гуляти, є можливість побачити багато цікавих локацій та насолодитися атмосферою навіть без компанії.

Куди відправитися в соло-мандрівку?

Мадрид, Іспанія

Іспанська столиця здатна закохати в себе з першого погляду. Чимало будівель схожі на казкові замки, а міська архітектура вражає розкішшю й деталями. Почати прогулянку варто з площі Пуерта-дель-Соль – відомої статуї ведмедя. Далі можна прокласти маршрут до Королівського палацу, зеленого парку Ретіро та численних музеїв. А от вечір в Мадриді варто завершити тарілкою паельї та келихом ароматної ріохи.

Амстердам, Нідерланди

Канали, вузькі будинки та безліч мостів роблять Амстердам однією з найромантичніших та найкомфортніших столиць Європи. До топових локацій належить будинок Анни Франк, музей Ван Гога та унікальний плавучий квітковий ринок. Місто ідеальне для неспішних прогулянок, а ще краще його можна пізнати на велосипеді.

Корсика, Франція

Корсика поєднує в собі спокій, дику природу та французький шарм. Сюди можна приїжджати на короткі вікенди чи довгі мандрівки. Щоб побачити справжню Корсику, варто сісти на поїзд через гірські пейзажі до пляжів. А от любителям активного відпочинку сподобаються пішохідні маршрути острова, зокрема легендарний GR 20.

Дублін, Ірландія

Столиця Ірландії здатна підкорити затишною атмосферою, багатою історією та доброзичливими мешканцями. Місто компактне та зручне для пішохідних прогулянок, а в численних парках можна знайти місце для відпочинку.

Берлін, Німеччина

Берлін називають містом контрастів, де пам’ять про минуле співіснує з сучасним мистецтвом. Тут можна годинами досліджувати музеї, відкривати нетуристичні райони та спостерігати за життям мегаполіса. Самотні мандрівники будуть почувати себе в Берліні комфортно та впевнено.

Куди краще не їхати навесні?

Через нові податки та чисельні потоки туристів, такі напрямки як Севілья, Кіото, Барселона, Венеція та Канарські острови можуть бути стресовими для відвідування у 2026 році, пише Travel Off Parh. Альтернативні напрямки включають Кордову, Канадзаву, Мадрид, Тревізо та Азорські острови, які пропонують комфортніший відпочинок з унікальними культурними та архітектурними пам'ятками.

