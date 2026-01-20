Успех самостоятельного путешествия зависит от выбранного направления, пишет TripAdvisor. Выбирая локацию, стоит сделать ставку на безопасный и удобный город, где комфортно гулять, есть возможность увидеть много интересных локаций и насладиться атмосферой даже без компании.
Куда отправиться в соло-путешествие?
Мадрид, Испания
Испанская столица способна влюбить в себя с первого взгляда. Многие здания похожи на сказочные замки, а городская архитектура поражает роскошью и деталями. Начать прогулку стоит с площади Пуэрта-дель-Соль – известной статуи медведя. Далее можно проложить маршрут к Королевскому дворцу, зеленого парка Ретиро и многочисленных музеев. А вот вечер в Мадриде стоит завершить тарелкой паэльи и бокалом ароматной риохи.
Амстердам, Нидерланды
Каналы, узкие дома и множество мостов делают Амстердам одной из самых романтичных и комфортных столиц Европы. К топовым локациям принадлежит дом Анны Франк, музей Ван Гога и уникальный плавучий цветочный рынок. Город идеален для неспешных прогулок, а еще лучше его можно узнать на велосипеде.
Корсика, Франция
Корсика сочетает в себе спокойствие, дикую природу и французский шарм. Сюда можно приезжать на короткие уикенды или длинные путешествия. Чтобы увидеть настоящую Корсику, стоит сесть на поезд через горные пейзажи к пляжам. А вот любителям активного отдыха понравятся пешеходные маршруты острова, в частности легендарный GR 20.
Дублин, Ирландия
Столица Ирландии способна покорить уютной атмосферой, богатой историей и доброжелательными жителями. Город компактный и удобный для пешеходных прогулок, а в многочисленных парках можно найти место для отдыха.
Берлин, Германия
Берлин называют городом контрастов, где память о прошлом сосуществует с современным искусством. Здесь можно часами исследовать музеи, открывать нетуристические районы и наблюдать за жизнью мегаполиса. Одинокие путешественники будут чувствовать себя в Берлине комфортно и уверенно.
Куда лучше не ехать весной?
Через новые налоги и многочисленные потоки туристов, такие направления как Севилья, Киото, Барселона, Венеция и Канарские острова могут быть стрессовыми для посещения в 2026 году, пишет Travel Off Parh. Альтернативные направления включают Кордову, Канадзаву, Мадрид, Тревизо и Азорские острова, которые предлагают комфортный отдых с уникальными культурными и архитектурными памятниками.
