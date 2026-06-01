Море не за всі гроші: де українцям недорого відпочити за кордоном цього літа

Відпочинок біля моря за кордоном не обов'язково має коштувати цілий статок. Навіть у розпал літнього сезону можна знайти курорти з доступними цінами на житло, харчування та розваги.

Через повномасштабну війну українці втратили можливість безпечно відпочивати на морі у межах країни. Хоч деякі туристи все ж їдуть в Одесу, та більшість все ж бояться ризикувати через часті прильоти дронів. Адже останнє, чого хочеться у відпустці, це бігти з пляжу в укриття чи моніторити вночі напрямок руху ворожих ракет і дронів. Тож 24 Канал розповідає, де українці можуть спокійно відпочити на морі за кордоном без зайвих витрат.

Куди поїхати на море за кордон, щоб не за всі гроші світу?

Барі, Італія. Зазвичай бюджетними напрямками для українців називають Болгарію та Албанію, змушуючи забути про відпочинок в Іспанії, Італії чи Греції. Насправді навіть у цих популярних країнах є курорти на різний гаманець. Наприклад, в Італії можна відпочивати на дорогому Амалфітанському узбережжі, а можна полетіти у маловідомий курорт Барі, де ціни значно доступніші.

Барі – це справжня прихована перлина на узбережжі Адріатичного моря в Італії. Тут нема натовпів туристів і завищених цін, а серед відпочивальників – переважно італійці. Барі славиться широкими піщаними пляжами, красивим центром міста та жвавим нічним життям.

Долетіти у це курортне місто на півдні Італії в середині червня можна за 2,6 тисячі гривень з польського Кракова у дві сторони. А вартість оренди апартаментів стартує від 36 тисячі гривень за двох на 9 ночей.



Аліканте. Іспанія. Це жваве портове місто на південному сході Іспанії пропонує ідеальне поєднання пляжного відпочинку і прогулянок містом. В Аліканте є пляжі, які мають відзнаку "Блакитний прапор", що свідчить про високу якість і чистоту узбережжя. Цей курорт також чудово підійде для молоді, адже тут є активне нічне життя.

Квитки на літак з Варшави в Аліканте на 12 – 21 червня коштують 5 тисяч гривень в обидві сторони без багажу. Комфортне житло з гарним розташуванням на Booking стартує від 60 тисяч гривень за двох на ті самі дати.

Констанца, Румунія. Українські туристи зазвичай не розглядають Румунію, коли шукають напрямок для відпочинку на морі. А даремно! Чорноморський курорт Констанца може приємно вразити довгими пляжами та значно нижчими цінами, ніж у популярних європейських локаціях.

Цей курорт особливо підійде для тих, хто боїться літати – дістатися Констанци з України можна потягом з пересадкою у Бухаресті. Вартість квитка у купейному вагоні з Києва до Бухареста коштує майже 4 тисячі гривень, а час у дорозі займає добу. З румунської столиці у Констанцу їхати ще близько двох годин, а квиток обійдеться від 430 гривень.

Ціни на проживання тут дуже доступні – в середньому ніч коштує 2 тисячі гривень за двох.

Марса-Алам, Єгипет. Це той самий курорт у Єгипті, де ви майже точно не зустрінете росіян. Як раніше пояснювала 24 Каналу турагентка Олена Матвіяс, на цей курорт не літають чартери з Росії, а тому громадянам держави-агресорки сюди незручно добиратися. Їм треба летіти у Хургаду, а потім ще майже 300 кілометрів їхати автобусом до готелю у Марса-Алам. Тож росіяни сюди просто не доїжджають.

Але не тільки відсутність "сусідів" є перевагою Марса-Алам. Насправді на цьому курорті можна доволі недорого відпочити. Вигідніше бронювати відпочинок через туроператора, а не самостійно. Тури на двох у 4-зірковий готель з вильотом з Кишенева стартують від 48 тисяч гривень.

Відпочинок на морі за кордоном – цілком доступний, якщо обрати правильний напрямок і заздалегідь спланувати поїздку. Популярні курорти далеко не завжди є найкращим варіантом, тож краще придивлятися до маловідомих напрямків, які пропонують нижчі ціни і менше натовпів.