Все, що варто побачити у Лас-Веґасі: топ найкращих локацій для незабутнього відпочинку

Лас-Веґас – це місто яскравих вечірок та активностей, але важливо знати, які локації варто відвідати. Якщо ви плануєте подорож туди, нижче ми розкажемо про кілька найцікавіших місць, які не можна пропустити.

Подорож до Лас-Веґаса: які є найкращі шоу, атракціони та локації?

Якщо ви плануєте відпочинок у Лас-Веґасі, почніть його правильно: зупиніться у легендарному Caesars Palace, розташованому в самому серці Стріп. Цей культовий готель поєднує розкіш грецько-римського дизайну, величні мармурові колони та статуї богів із сучасними зручностями. У готелі вас чекають:

Шоу в театрі Колізей з відомими артистами;

Басейни "Сад Богів" із кабінами та коктейлями;



Caesars Palace / фото TripAdvisor

Спа-центр Qua Baths / Spa для розслаблення;

Більше 160 магазинів для шопінгу.

Ресторани Caesars Palace пропонують від класики до авторських страв: від стейків у Peter Luger до італійських делікатесів у Stanton Social та французької кухні у Brasserie B від Боббі Флея.

Нічний клуб Omnia переносить гостей від лаунжу до головної зали з діджеями та шоу на даху. Любителі коктейлів та спокійнішого відпочинку знайдуть бари та лаунжі, включно зі стильним speakeasy Caspians, сигарним баром Montecristo та дахом Paris Chéri із французькими делікатесами та вином. Для активних вдень і вночі працює карнавальний дворик Харри.

Платформа TripAdvisor рекомендує відвідати наступні локації у Лас-Веґасі:

Фонтани Белладжіо: щоночі понад 1000 фонтанів танцюють під музику та світло на озері перед Bellagio.

щоночі понад 1000 фонтанів танцюють під музику та світло на озері перед Bellagio. Національна природоохоронна зона Каньйону Ред-Рок: барвисті скелі та мальовничі пішохідні маршрути або 13-мильна scenic drive для любителів природи.

барвисті скелі та мальовничі пішохідні маршрути або 13-мильна scenic drive для любителів природи. Досвід Фрімонт-стріт: пішохідний центр у самому серці Веґаса з казино, готелями та вражаючими шоу.

Лас-Веґас-Стріп: найвідоміша вулиця міста з мегаготелями, казино, торговими центрами та ресторанами.

найвідоміша вулиця міста з мегаготелями, казино, торговими центрами та ресторанами. Консерваторія та ботанічний сад Белладжіо: захоплюючі інтер'єри, яскраві квіткові композиції та неймовірна увага до деталей.

захоплюючі інтер'єри, яскраві квіткові композиції та неймовірна увага до деталей. Хай-роллер: друге за величиною у світі оглядове колесо з панорамним видом на Лас-Вегас; один оборот займає близько 30 хвилин.

друге за величиною у світі оглядове колесо з панорамним видом на Лас-Вегас; один оборот займає близько 30 хвилин. Музей мафії: інтерактивний музей, присвячений історії мафії та організованої злочинності в США.

