Кіпр має намір вже з 1 березня суттєво пом'якшити чинні обмеження на перетин кордону іноземцями та відновити прийняття туристів з усіх країн. Є певні умови, за яких туристи зможуть уникнути 14-денного карантину.

Офіційну дату початку туристичного сезону на курорті озвучив в ефірі телеканалу CyBC заступник міністра туризму Саввас Пердіос. Про це пише видання "Еkathimerini".

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Пасажири, які прибувають в країну літаками, зможуть відвідувати Кіпр без карантинних обмежень, якщо по прибутті у них не виявиться позитивний результат тест на COVID-19, – сказав він державному телеканалу.

Чиновник уточнив, що Кіпр має сполучення з 56 країнами. Вони будуть позначені різними кольорами відповідно до рівня захворюваності COVID-19 серед населення. Без обмежень прийматимуть туристів, які пред'являть довідку про вакцинацію від коронавірусу.

Які будуть вимоги для приїзду на Кіпр

З 1 лютого починає діяти класифікація країн, для громадян яких будуть діяти різні обмеження при в'їзді на Кіпр:

Туристам із країн "зеленої" зони не потрібно мати із собою результатів тесту на коронавірус COVID-19

не потрібно мати із собою результатів тесту на коронавірус COVID-19 Туристи з "помаранчевої" зони під час прибуття на Кіпр повинні мати негативний тест

під час прибуття на Кіпр повинні мати негативний тест Туристи з "червоної" зони будуть зобов'язані пройти тест як перед польотом на Кіпр, так і після прибуття

Список країн тієї чи іншої зони можуть змінювати залежно від епідеміологічної ситуації.

Ситуація з коронавірусом на Кіпрі

Республіка Кіпр знаходиться в "червоному переліку" для України – з показником захворюваності в 570,2 випадку на 100 тисяч населення за останні два тижні (в Україні – 204,3).

Це означає, що якщо курортна країна не впорається з ростом захворюваності завдяки вакцинації населення, то після повернення в Україну доведеться здавати ПЛР-тест або вирушати на 14-денну самоізоляцію.

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Всього на Кіпрі підтвердили майже 30 тисяч випадків коронавірусу, 178 – летальні.