На море без карантина: Кипр назвал новые условия въезда для иностранных туристов
Кипр намерен уже с 1 марта существенно смягчить действующие ограничения на пересечение границы иностранцами и восстановить принятия туристов из всех стран. Есть определенные условия, при которых туристы смогут избежать 14-дневного карантина.
Официальную дату начала туристического сезона на курорте озвучил в эфире телеканала CyBC заместитель министра туризма Саввас Пердиос. Об этом пишет издание "Еkathimerini".
Читайте также Шри-Ланка открылась для туристов с новыми правилами: что изменилось
Пассажиры, прибывающие в страну самолетами, смогут посещать Кипр без карантина, если по прибытии у них не окажется положительный результат тест на COVID-19, – сказал он государственному телеканалу.
Чиновник уточнил, что Кипр имеет соединение с 56 странами. Они будут обозначены разными цветами в соответствии с уровнем заболеваемости COVID-19 среди населения. Без ограничений будут принимать туристов, которые предъявят справку о вакцинации от коронавируса.
Какие будут требования для приезда на Кипр
С 1 февраля начинает действовать классификация стран, для граждан которых будут действовать различные ограничения при въезде на Кипр:
- Туристам из стран "зеленой" зоны не нужно иметь с собой результатов теста на коронавирус COVID-19
- Туристы с "оранжевой" зоны во время прибытия на Кипр должны иметь отрицательный тест
- Туристы из "красной" зоны будут обязаны пройти тест как перед полетом на Кипр, так и по прибытии
Список стран той или иной зоны могут изменять в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Ситуация с коронавирусом на Кипре
Республика Кипр находится в "красном списке" для Украины – с показателем заболеваемости в 570,2 случая на 100 тысяч населения за последние две недели (в Украине – 204,3).
Это означает, что если курортная страна не справится с ростом заболеваемости благодаря вакцинации населения, то по возвращении в Украину придется сдавать ПЦР-тест или отправляться на 14-дневную самоизоляцию.
Интересно Перезимовать в Египте дешевле, чем дома: во сколько обойдется зимовка в теплых краях – цены
Всего на Кипре подтвердили почти 30 тысяч случаев коронавируса, 178 – летальные.
Поделиться новостью
-
На море без карантина: Кипр назвал новые условия въезда для иностранных туристов24 января , 14:54
-
О родах в мусульманской стране, странных запретах и зарплатах: как живут украинцы в Дубае23 января , 10:30
-
Многолюдный Буковель проверили на соблюдение локдауна: что нашли инспекторы18 января , 08:49