Кипр намерен уже с 1 марта существенно смягчить действующие ограничения на пересечение границы иностранцами и восстановить принятия туристов из всех стран. Есть определенные условия, при которых туристы смогут избежать 14-дневного карантина.

Официальную дату начала туристического сезона на курорте озвучил в эфире телеканала CyBC заместитель министра туризма Саввас Пердиос. Об этом пишет издание "Еkathimerini".

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Пассажиры, прибывающие в страну самолетами, смогут посещать Кипр без карантина, если по прибытии у них не окажется положительный результат тест на COVID-19, – сказал он государственному телеканалу.

Чиновник уточнил, что Кипр имеет соединение с 56 странами. Они будут обозначены разными цветами в соответствии с уровнем заболеваемости COVID-19 среди населения. Без ограничений будут принимать туристов, которые предъявят справку о вакцинации от коронавируса.

Какие будут требования для приезда на Кипр

С 1 февраля начинает действовать классификация стран, для граждан которых будут действовать различные ограничения при въезде на Кипр:

Туристам из стран "зеленой" зоны не нужно иметь с собой результатов теста на коронавирус COVID-19

не нужно иметь с собой результатов теста на коронавирус COVID-19 Туристы с "оранжевой" зоны во время прибытия на Кипр должны иметь отрицательный тест

во время прибытия на Кипр должны иметь отрицательный тест Туристы из "красной" зоны будут обязаны пройти тест как перед полетом на Кипр, так и по прибытии

Список стран той или иной зоны могут изменять в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ситуация с коронавирусом на Кипре

Республика Кипр находится в "красном списке" для Украины – с показателем заболеваемости в 570,2 случая на 100 тысяч населения за последние две недели (в Украине – 204,3).

Это означает, что если курортная страна не справится с ростом заболеваемости благодаря вакцинации населения, то по возвращении в Украину придется сдавать ПЦР-тест или отправляться на 14-дневную самоизоляцию.

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Всего на Кипре подтвердили почти 30 тысяч случаев коронавируса, 178 – летальные.