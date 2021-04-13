Італія відкриється для туристів: коли та які будуть вимоги

Італія може відкрити кордони для іноземних туристів з 2 червня. Країна готова прийняти туристів влітку при дотриманні однієї з трьох умов.

Про це заявив міністр туризму Італії Массімо Гаравалья. За його словами, вони повинні встигнути підготуватися до цього. Також повинні виконувати всі необхідні заходи, щоб уникнути погіршення епідеміологічної ситуації через коронавірус.

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Зараз італійський уряд розглядає три основних умови для прийому туристів:

Перша – необхідно пройти повний курс COVID-вакцинації та мати при собі відповідний сертифікат.

Друга – показати негативний результат тесту на коронавірус.

Третя – передбачає обов'язкову масову вакцинацію жителів популярних туристичних напрямків Італії.

Ситуація з коронавірусом в Італії: коротко