Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" в березні збільшить кількість рейсів з України до Грузії.

Авіакомпанія хоче зробити розклад вильотів зручнішими для пасажирів. Збільшать кількість рейсів до 4 на тиждень з Києва до Тбілісі. З 28 березня – до 5 рейсів на тиждень.

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Рейси МАУ до Грузії:

Київ – Тбілісі – запланований на 19:20 щосереди, щоп'ятниці та щонеділі;

Тбілісі – Київ – на 06:15 щопонеділка, щочетверга і щосуботи;

Київ – Тбілісі – на 09:50 щовівторка і щочетверга,

Тбілісі – Київ – на 14:35 щовівторка і щочетверга.

З 1 березня 2021 року Грузія спрощує правила в'їзду для іноземних туристів, зокрема й громадян України. Тепер, щоб потрапити на територію країни, треба негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж 72 години до в'їзду. А на третій день перебування в Грузії необхідно пройти повторне тестування власним коштом.

За даними Worldometer, станом на 26 лютого 2021 року у Грузії виявлено близько 270 тисяч випадків зараження коронавірусом, з них 3 475 летальних.

Також з 25 лютого будуть відкриті готелі на гірських курортах. Ресторани та об'єкти громадського харчування зможуть працювати в закритих просторах крім вихідних днів в Батумі з 1 березня, а по всій Грузії з 8 березня, пише Інтерфакс-Україна. Втім, комендантська година з 21:00 до 5:00 залишається в силі.