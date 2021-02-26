Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в марте увеличит количество рейсов из Украины в Грузию.

Авиакомпания хочет сделать расписание вылетов удобными для пассажиров. Увеличат количество рейсов до 4 в неделю из Киева в Тбилиси. С 28 марта - до 5 рейсов в неделю.

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Рейсы МАУ в Грузии:

Киев – Тбилиси – запланирован на 19:20 по средам, пятницам и воскресеньям;

Тбилиси – Киев – на 6:15 по понедельникам, четвергам и субботам;

Киев – Тбилиси – на 9:50 по вторникам и четвергам,

Тбилиси – Киев – на 14:35 по вторникам и четвергам.

С 1 марта 2021 Грузия упрощает правила въезда для иностранных туристов, в том числе граждан Украины. Теперь, чтобы попасть на территорию страны, надо отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 сделан не позднее, чем 72 часа до въезда. А на третий день пребывания в Грузии необходимо пройти повторное тестирование за свой счет.

По данным Worldometer, по состоянию на 26 февраля 2021 в Грузии обнаружено около 270 тысяч случаев заражения коронавируса, из них 3475 летальных.

Также с 25 февраля будут открыты гостиницы на горных курортах. Рестораны и объекты общественного питания смогут работать в закрытых пространствах кроме выходных дней в Батуми с 1 марта, а по всей Грузии с 8 марта, пишет Интерфакс-Украина. Впрочем, комендантский час с 21:00 до 5:00 остается в силе.