Куди поїхати на відпочинок у червні: 3 найкращі напрямки на різний бюджет

Червень – ідеальний час для подорожей, оскільки саме з цього місяця вже починаються повноцінні відпустки. Погода в цей час вже стабільно тепла, тому можна обирати будь-яку локацію Європи.

Туристичний експерт Том Барбер розповів про кілька найкращих місць, які варто відвідати саме в червні, пише Independent. Він виокремив 3 країни, в яких можна насолодитися відпочинком без зайвої метушні.

Куди поїхати на відпочинок у червні?

Румунія

Центральна частина Румунії, зокрема Трансільванія, стане справжнім відкриттям для тих, хто любить історію. Тут збереглися атмосферні середньовічні міста, які виглядають дуже красиво.

У Брашові можна побачити найбільшу готичну церкву у Східній Європі. Субіу підійде для прогулянок серед барокової архітектури та старовинних вулиць, а Сігішоара вражає цитаделлю на пагорбі та годинниковою вежею XIV століття. Окремої уваги заслуговують замки Бран і Корвін.

"Трансільванія – це, по суті, подорож у часі. Здається, ніби ти повернувся на пару сотень років назад. Тут гарні маленькі села, люди досі користуються кіньми та возами, можна побачити пастухів. Це як сцена з Середньовіччя. Тут майже немає доріг чи машин", – зазначив мандрівник Том Барбер.



Замок Пелеш біля Сіная / Фото Pinterest

Менорка, Іспанія

Менорка вважається одним із наймальовничіших островів Іспанії, який поєднує природну красу з багатою культурною спадщиною. За словами туристичного експерта, цей острів став одним з найкрасивіших місць, де він коли-небудь бував.

Острів входить до Белеарських островів і відомий своїми чистими пляжами, скелястими узбережжями та зеленими долинами. ЮНЕСКО надало йому статус біосферного заповідника.

Навколо Менорки проходить 185-кілометрова стежка Камі-де-Кавальс, яка дає змогу обійти острів пішки. Туристи можуть обрати якусь окрему ділянку на ранок чи на цілий день.

Особливо смачною є місцева кухня, тому туристи заберуть з собою після відпочинку в Менорці лише найкращі враження.



Менорка підходить для літнього відпочинку / Фото Pinterest

Лісабон, Португалія

Столиця Португалії у червні ще не потерпає від сильної спеки, тому цей місяць ідеально підходить для прогулянок пагорбами Лісабону та вузькими вуличками.

Експертка з подорожей Піппа О’Кіф розповіла, що Лісабон в червні оживає завдяки фестивалю Сантос Популарес. Найпомітніші святкування відбуваються приблизно 12 – 13 червня на честь Санто-Антоніо.

Під час цього святкування відбувається особлива традиція: десятки малозабезпечених пар можуть одружитися безкоштовно в церкві Санто-Антоніо.

Червень також є місяцем Прайду, де його святкують в Лісабоні з особливим розмахом.



У Лісабон закохуються з першого разу / Фото Pinterest

До слова, Лісабон увійшов до десятки найкращих міст для проживання у 2026 році, пише In Journal. Столиця Португалії поєднує приємний клімат, безпеку й поступове покращення міської інфраструктури. Близькість океану й численні відкриті простори сприяють здоровому способу життя та загальному добробуту.

