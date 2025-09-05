В Англії не бракує історичних містечок з чарівними вулицями та затишними пабами. Однак є одне місце, яке привернуло увагу після того, як його показали в TikTok.

Пара мандрівників Тео й Родріго ведуть блог і розповідають про свої подорожі та пригоди. Вони дослідили місто Рай в Східному Сассексі (Англія) і були в захваті від своєї одноденної поїздки, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Куди поїхати біля Лондона?

Казкове місто Рай розташовується всього за одну годину їзди від Лондона. Мандрівка до цього затишного містечка є ідеальним рішенням, якщо ви плануєте одноденну подорож.

Місто Рай на карті

Мандрівники Тео й Родріго описали Рай, як місце, яке виглядає ніби там зупинився час.

Уявіть собі бруковані вулички, милі будиночки й замок на вершині пагорба, який ніби охороняє все це,

– сказали вони.

Найцікавіше місце, за версією мандрівників, вулиця Mermaid, яку часто називають однією з найкрасивіших в Англії. На ній розташовуються красиві котеджі та маленькі крамнички, в які так і хочеться зазирнути.

Це ідеальне місце для повільної прогулянки, затишного обіду в пабі й подорожі в минуле.

Відео пари з міста Рай стало популярним і багато користувачів у TikTok визнали, що хотіли б відвідати це місце.

Мандрівники показали маловідоме місто Рай: дивіться відео

У крихітному англійському місті можна знайти безліч творів мистецтва, цікавинок і затишних пабів, а також сучасні бутик-готелі та ресторани, де подають найкращі страви Суссексу, приготовані з продуктів з суші та моря.

Побудоване на контрабандних таємницях і вічних оповідках, Рай має безліч куточків, які варто дослідити.

