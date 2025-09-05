В Англии хватает исторических городков с волшебными улицами и уютными пабами. Однако есть одно место, которое привлекло внимание после того, как его показали в TikTok.

Пара путешественников Тео и Родриго ведут блог и рассказывают о своих путешествиях и приключениях. Они исследовали город Рай в Восточном Сассексе (Англия) и были в восторге от своей однодневной поездки, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Куда поехать возле Лондона?

Сказочный город Рай располагается всего в одном часе езды от Лондона. Путешествие в этот уютный городок является идеальным решением, если вы планируете однодневное путешествие.

Город Рай на карте

Путешественники Тео и Родриго описали Рай, как место, которое выглядит будто там остановилось время.

Представьте себе мощеные улочки, милые домики и замок на вершине холма, который будто охраняет все это,

– сказали они.

Самое интересное место, по версии путешественников, улица Mermaid, которую часто называют одной из самых красивых в Англии. На ней располагаются красивые коттеджи и маленькие магазинчики, в которые так и хочется заглянуть.

Это идеальное место для медленной прогулки, уютного обеда в пабе и путешествия в прошлое.

Видео пары из города Рай стало популярным и многие пользователи в TikTok признали, что хотели бы посетить это место.

Путешественники показали малоизвестный город Рай: смотрите видео

В крошечном английском городе можно найти множество произведений искусства, достопримечательностей и уютных пабов, а также современные бутик-отели и рестораны, где подают лучшие блюда Суссекса, приготовленные из продуктов из суши и моря.

Построенное на контрабандных тайнах и вечных сказаниях, Рай имеет множество уголков, которые стоит исследовать.

