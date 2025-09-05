Туристы открыли сказочный город Рай: его улочки и замок влюбят в магию старины
- Город Рай в Восточном Сассексе, Англия, отмечается своей исторической атмосферой и сказочными улочками, что привлекло внимание путешественников и пользователей TikTok.
- Самой интересной улицей в Рай является Mermaid, с волшебными коттеджами и магазинчиками, а также город предлагает множество пабов, бутик-отелей и ресторанов с местной кухней.
В Англии хватает исторических городков с волшебными улицами и уютными пабами. Однако есть одно место, которое привлекло внимание после того, как его показали в TikTok.
Пара путешественников Тео и Родриго ведут блог и рассказывают о своих путешествиях и приключениях. Они исследовали город Рай в Восточном Сассексе (Англия) и были в восторге от своей однодневной поездки, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Куда поехать возле Лондона?
Сказочный город Рай располагается всего в одном часе езды от Лондона. Путешествие в этот уютный городок является идеальным решением, если вы планируете однодневное путешествие.
Город Рай на карте
Путешественники Тео и Родриго описали Рай, как место, которое выглядит будто там остановилось время.
Представьте себе мощеные улочки, милые домики и замок на вершине холма, который будто охраняет все это,
– сказали они.
Самое интересное место, по версии путешественников, улица Mermaid, которую часто называют одной из самых красивых в Англии. На ней располагаются красивые коттеджи и маленькие магазинчики, в которые так и хочется заглянуть.
Это идеальное место для медленной прогулки, уютного обеда в пабе и путешествия в прошлое.
Видео пары из города Рай стало популярным и многие пользователи в TikTok признали, что хотели бы посетить это место.
Путешественники показали малоизвестный город Рай: смотрите видео
В крошечном английском городе можно найти множество произведений искусства, достопримечательностей и уютных пабов, а также современные бутик-отели и рестораны, где подают лучшие блюда Суссекса, приготовленные из продуктов из суши и моря.
Построенное на контрабандных тайнах и вечных сказаниях, Рай имеет множество уголков, которые стоит исследовать.
Куда еще поехать в Англии?
В Англии располагается живописный город Кентербери, который часто сравнивают с Парижем.
Этот уютный город привлекает туристов своими историческими зданиями, современными магазинами, ремесленными лавками и Кентерберийским собором, что имеет статус мирового наследия ЮНЕСКО.
Такие малые городки все больше набирают популярность, поскольку предлагают спокойный отдых. Так, британский тревел-блогер побывал во всех странах Европы и заявил, что столицы Франции, Великобритании и Италии – это наиболее переоцененные города.
