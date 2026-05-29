Які є 4 найвіддаленіші куточки світу?

Про дивовижні куточки нашої планети, де люди свідомо відмовилися від благ цивілізації заради абсолютного спокою, розповіло видання Mental Flooss. Кілька описаних локацій вражають своєю відірваністю від зовнішнього світу та особливим укладом життя.

Острів Тристан-да-Кунья, Південний Атлантичний океан

Найвіддаленішим населеним місцем на планеті є Тристан-да-Кунья, розташований у Південній Атлантиці. Цей острів має ширину всього 61 кілометр, але лежить на відстані приголомшливих 2816 кілометрів від Кейптауна, що в Південно-Африканській Республіці. Тристан-да-Кунья є одним із п'яти островів однойменного архіпелагу.

Головне поселення, Единбург Семи Морів, є домівкою для 238 мешканців, які є громадянами Великої Британії. Стороннім особам суворо заборонено купувати тут нерухомість, а туризм суттєво обмежений. Місцеві жителі заробляють на життя фермерством, рибальством і навіть продажем унікальних поштових марок.

Прилетіти сюди на вихідні не вдасться за жодних умов. Подорож до Тристан-да-Кунья вимагає шестиденної мандрівки на човні з Південної Африки, причому протягом року заплановано лише дев'ять таких рейсів.



Уся популяція пінгвінів-стрибунців мешкає на острові Тристан-да-Кунья / Фото Getty Images

Острів Піткерн, південна частина Тихого океану

З Південної Атлантики шлях веде до південної частини Тихого океану, де розташовані острови Піткерн – ще одна заморська територія Великої Британії. Головний острів має ширину всього 3 кілометри, а його населення становить лише 50 осіб.

Після гучного скандалу 2004 року кількість населення тут різко скоротилася. Це змусило місцевий уряд безкоштовно роздавати землю в надії заселити територію та залучити нових мешканців.

Туристам тут раді, але, як і на Тристан-да-Кунья, аеропортів на острові немає. Єдиний спосіб дістатися сюди – скористатися вантажним судном із Нової Зеландії, яке курсує за чітким розкладом.



Острів Піткерн у Тихому океані / Фото Getty Images

Острів Пасхи, Чилі

Ця чилійська територія, розташована за тисячі кіломерів від найближчих сусідів і за 3541 кілометр від материкової частини Чилі, є домівкою для близько 8000 людей. Корінні мешканці називають острів Рапа-Нуї. Він всесвітньо відомий своїми 887 величними статуями Моаї, створеними понад 700 років тому, які зараз охороняються як об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На відміну від попередніх локацій, на острів Пасхи можна прилетіти літаком, але це завдання не з простих. Спочатку потрібно дістатися до Сантьяго в Чилі, а вже звідти здійснити 5-годинний переліт до острова. Щотижня виконується лише 8 таких рейсів. Крім того, існують варіанти круїзів, але вони зазвичай є досить дорогими.

Знамениті кам'яні статуї Моаї на острові Пасхи / Фото Getty Images

Іттоккортормійт, Гренландія

Гренландське поселення Іттоккортоорміут замерзає на 9 місяців, що пояснює його невелику кількість населення. Розташоване між найбільшим у світі національним парком та найбільшим лісом, воно є домівкою для 363 мешканців. До найближчого населеного пункту звідси аж 965 кілометрів.

Проте тут є паб, який відкритий один вечір на тиждень – справжня гордість для такої віддаленої громади! Життя тут – це захопливі краєвиди на гори, яскраві будинки та багатий тваринний світ.

Мешканці повністю залежать від постачання з двох кораблів та двох міжнародних авіарейсів на рік. Щоб дістатися до аеропорту, люди часто користуються гелікоптером, хоча за сприятливої погоди можлива й подорож на човні.

Один з кольорових будинків поселення Іттоккортоорміут у Гренландії / Фото Getty Images

Де розташоване найсамотніше помешкання у світі?

Прагнення людей до усамітнення та життя якомога далі від цивілізації часто набуває дивовижних форм. Наприклад, у Східній Гренландії посеред безкраїх крижаних просторів облаштували найсамотніше помешкання у світі, де туристи можуть відчути абсолютну ізоляцію без мобільного зв'язку та інтернету.

Подібний потяг до відірваності від світу спостерігається й на багатьох островах. Зокрема, на ірландському острові Грейт-Бласкет, де немає постійних мешканців, електрики та гарячої води, періодично шукають сміливців, готових працювати у місцевій кав'ярні та доглядати за котеджами. Така незвична робота щороку приваблює тисячі кандидатів з усього світу.

Окрім заселених чи тимчасово відвідуваних куточків, на землі існують місця абсолютної недосяжності та покинуті простори. Справжнім символом самотності є легендарна Точка Немо – найвіддаленіша від будь-якої суші точка на планеті, найближчими сусідами якої часто є астронавти на МКС.