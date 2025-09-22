А все завдяки своїй географічній унікальності та зв'язку з космосом. 24 Канал із посиланням на BBC та culturezvous розповість про це докладніше.

Дивіться також Який океан є найтеплішим, а який – найсолоніший: цікаві факти, про які ви могли не знати

Точка Немо: де її можна знайти на океанічних просторах?

Відкриття точки Немо показує, наскільки Земля багата дивами, що залишаються поза межами звичних туристичних маршрутів. Це унікальна географічна точка у світовому океані, яку вважають найвіддаленішою від будь-якої суші точкою на Землі.

Вона розташована в південній частині Тихого океану і справді віддалена від трьох найближчих островів приблизно на 2700 кілометрів. Назвали її на честь капітана Немо, героя романів Жюля Верна, який вирішив жити віддалено від людства.

Вирахував цю точку у 1992 році хорватський інженер-дослідник Хрвоє Лукатела за допомогою комп'ютерного моделювання. Він знайшов свого роду океанський полюс недоступності, найближчі люди до якого – навіть не на Землі, тому що це астронавти на Міжнародній космічній станції на висоті у 400 кілометрів.

Точка Немо – океанський полюс недоступності: дивіться відео IdeaInfographics

Де шукати Точку Немо? Вона серед океану, та координати відомі – це приблизно 48°52′6″ південної широти та 123°23′6″ західної довготи. Найближча суша – безлюдний атол Дюсі з островів Піткерна, острів Моту-Нуї біля острова Пасхи та острів Маер в Антарктиді. Усі вони – за тисячі кілометрів.

А чи є цікаві туристичні локації поблизу точки Немо?

Умовно, так, тільки враховуючи, наскільки це "поблизу".