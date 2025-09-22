А все завдяки своїй географічній унікальності та зв'язку з космосом. 24 Канал із посиланням на BBC та culturezvous розповість про це докладніше.
Точка Немо: де її можна знайти на океанічних просторах?
Відкриття точки Немо показує, наскільки Земля багата дивами, що залишаються поза межами звичних туристичних маршрутів. Це унікальна географічна точка у світовому океані, яку вважають найвіддаленішою від будь-якої суші точкою на Землі.
Вона розташована в південній частині Тихого океану і справді віддалена від трьох найближчих островів приблизно на 2700 кілометрів. Назвали її на честь капітана Немо, героя романів Жюля Верна, який вирішив жити віддалено від людства.
Вирахував цю точку у 1992 році хорватський інженер-дослідник Хрвоє Лукатела за допомогою комп'ютерного моделювання. Він знайшов свого роду океанський полюс недоступності, найближчі люди до якого – навіть не на Землі, тому що це астронавти на Міжнародній космічній станції на висоті у 400 кілометрів.
Де шукати Точку Немо? Вона серед океану, та координати відомі – це приблизно 48°52′6″ південної широти та 123°23′6″ західної довготи. Найближча суша – безлюдний атол Дюсі з островів Піткерна, острів Моту-Нуї біля острова Пасхи та острів Маер в Антарктиді. Усі вони – за тисячі кілометрів.
А чи є цікаві туристичні локації поблизу точки Немо?
Умовно, так, тільки враховуючи, наскільки це "поблизу".
- Це якраз острів Пасхи – унікальний архіпелаг у Тихому океані, відомий статуями моаї, величезними кам'яними фігурами, які досі оточені загадками щодо свого походження і призначення.
- І Дюсі – безлюдний кораловий атол. А проте тут збереглася унікальна природа з рідкісними видами рослин і тварин. Та тут туризм обмежений – доступ є лише для дослідників і яхтсменів.