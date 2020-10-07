Львівська область дуже мальовнича і багата на цікаві об'єкти. Околиці культурної столиці України потішать вас своїми краєвидами. Але в час карантину, коли здоров'я понад усе – варто надавати перевагу корисним, а головне безпечним велопрогулянкам.

Travel24 підготував для вас список місць куди варто поїхати велосипедом зі Львова.

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Винниківське озеро

Подолавши велосипедом всього 15 кілометрів від Львова на вас чекає приємний відпочинок на скелях. Також тут можна організувати пікнік, бо до послуг відпочивальників кафе, альтанки, столики, лавочки, будиночки з заготовленими дровами, спортінвентар, душові кабіни.



Винниківське озеро / tvoemisto.tv

Жовква

Одним з найпопулярніших велонапрямків є Жовківщина, адже на теренах цього регіону можна побачити наймальовничіші природні краєвиди. 30 кілометрів від Львова і ви на території природного державного заповідника "Розточчя". Тут знаходяться численні історико-культурні пам'ятки, а саме містечко Жовква є державним історико-культурним заповідником.



Головна площа Жовкви / travel.tochka.net

Старе Село

Звісно, кожен веломаршрут повинен містити мури цього Старосільського замку. 20 кілометрів в одну сторону, але прекрасною трасою середньої завантаженості. Вам потрібно їхати до кінця вулиці Зеленої у Львові, аж до виїзду з міста і далі-далі в напрямку Бібрки до повороту праворуч.



Мури Старосільського замку / uk.wikipedia.org

Ясниський кар'єр

Якщо ви хочете набратися енергії природи, тоді вирушайте на велосипеді до цього кар’єру. Сосновий ліс, пісок, чисте та глибоке озеро. 15-17 кілометрів в одну сторону. Але прокладайте свій маршрут через Брюховичі й в напрямку Ясниська через Бірки, бо тут дорога для двоколісного у кращому стані.



Ясниський кар'єр / extreme.lviv.ua

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Свірж

Цей маршрут для більш досвідчених велосипедистів, адже в одну сторону потрібно проїхати 47 кілометрів зі Львова, але воно того варте. Побачити цей білосніжний королівський Свірзький замок на пагорбі, оточений мальовничою прикарпатською природою, мріють сотні туристів. Тут ви також зможете походити по місцях, де знімали легендарний фільм "Д'Артаньян і три мушкетери".



Свірзький замок / inlviv.in.ua

Раковець

Це місце сповнить вас позитивної енергії, адже саме тут розташоване цілюще джерело. Вам і вашому залізному коню доведеться подолати 23 кілометри від Львова, але краще їхати через Пустомити, щоб поєднати рух по завантаженій міжнародній трасі з простішою та приємнішою другорядною дорогою. Або ж можна одразу в Пустомити доїхати машиною чи електричкою, а потім – безлюдною поганою дорогою повз села Милошевичі й Хоросно виїхати на міжнародну трасу в напрямку Раковця.



Цілюще джерело у Раковці / lviv.vgorode.ua

Якщо ви переживаєте через те, що у деякі місця вам доведеться їхати трасою, то краще дістаньтеся їх автомобілем, а вже залишивши авто у пункті призначення – повністю пізнайте територію на велосипеді. У такому випадку потрібна машина, яка дозволить транспортувати вашого двоколісного.

Зазвичай у такі подорожі їдуть великою компанією, тому треба обирати комфортне авто, де кожен із пасажирів матиме власний простір. SKODA KODIAQ ідеальний варіант для такої поїздки. Вона пропонує великий простір та з легкістю може вмістити 7 осіб. А для вашого залізного коня має спеціальне верхнє кріплення.



Верхнє кріплення для велосипеда на SKODA KODIAQ / skoda-auto.uа

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Приємної велопрогулянки!