Львовская область очень живописная и богатая интересными объектами. Окрестности культурной столицы Украины порадуют вас своими пейзажами. Но во время карантина, когда здоровье превыше всего – стоит отдавать предпочтение полезным, а главное безопасным велопрогулкам.

Travel24 подготовил для вас список мест куда стоит поехать на велосипеде со Львова.

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Винниковское озеро

Преодолев на велосипеде всего 15 километров от Львова вас ждет приятный отдых на скалах. Также здесь можно организовать пикник, потому что к услугам отдыхающих кафе, беседки, столики, лавочки, домики с заготовленными дровами, спортинвентарь, душевые кабины.



Винниковское озеро / tvoemisto.tv

Жовква

Одним из самых популярных велонаправлений является Жовковщина, ведь на территории этого региона можно увидеть живописные природные пейзажи. 30 километров от Львова и вы на территории природного заповедника "Расточье". Здесь находятся многочисленные историко-культурные памятники, а сам городок Жовква является государственным историко-культурным заповедником.



Главная площадь Жовква / travel.tochka.net

Старое Село

Конечно, каждый веломаршрут должен содержать стены этого Старосельского замка. 20 километров в одну сторону, по прекрасной трассе средней загруженности. Вам нужно ехать до конца улицы Зеленой во Львове, до выезда из города и дальше-дальше в направлении Бибрки до поворота направо.



Стены Старосельского замка / uk.wikipedia.org

Ясниский карьер

Если вы хотите набраться энергии природы, тогда отправляйтесь на велосипеде к этому карьеру. Сосновый лес, песок, чистое и глубокое озеро. 15-17 километров в одну сторону. Но прокладывайте свой маршрут через Брюховичи и в направлении Ясниска через Бирки, потому что здесь дорога для двухколесного в лучшем состоянии.



Ясниский карьер / extreme.lviv.ua

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Свирж

Этот маршрут для более опытных велосипедистов, ведь в одну сторону нужно проехать 47 километров со Львова, но оно того стоит. Увидеть этот белый королевский Свиржский замок на холме, окруженный живописной прикарпатской природой, мечтают сотни туристов. Здесь вы также сможете походить по местам, где снимали легендарный фильм "Д'Артаньян и три мушкетера".



Свиржский замок / inlviv.in.ua

Раковец

Это место исполнит вас положительной энергии, ведь именно здесь расположен целебный источник. Вам и вашему железному коню придется преодолеть 23 километра от Львова, но лучше ехать через Пустомыты, чтобы совместить движение по загруженной международной трассе с простой и приятной второстепенной дорогой. Или же можно сразу в Пустомыты доехать на машине или на электричке, а затем – безлюдной плохой дорогой мимо села Милошевичи и Хоросно выехать на международную трассу в направлении Раковца.



Целебный источник в Раковце / lviv.vgorode.ua

Если вы переживаете из-за того, что в некоторые места вам придется ехать по трассе, то лучше доберитесь до них автомобилем, а уже оставив машину в пункте назначения – полностью узнайте территорию на велосипеде. В таком случае нужна машина, которая позволит транспортировать вашего двухколесного.

Обычно в такие путешествия едут большой компанией, поэтому нужно выбирать комфортное авто, где каждый из пассажиров будет иметь собственное пространство. SKODA KODIAQ идеальный вариант для такой поездки. Она предлагает большое пространство и с легкостью может вместить 7 человек. А для вашего железного коня имеет специальное верхнее крепление.



Верхнее крепление для велосипеда на SKODA KODIAQ / skoda-auto.uа

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Приятной велопрогулки!